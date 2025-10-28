Masters 1000 Parigi: Alcaraz fuori al secondo turno! Sinner può tornare numero 1 in caso di successo nel torneo

Clamoroso al torneo Masters 1000 di Parigi: Carlos Alcaraz esce di scena al secondo turno. All'esordio lo spagnolo numero uno del mondo si è arreso al britannico Cameron Norrie, che si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e 25' di gioco. Un risultato che riguarda da vicino Jannik Sinner: in caso di successo nel torneo, l'azzurro può tornare in vetta alla classifica ATP prima delle Finals. Al rientro dopo il trionfo a Tokyo e il ko in finale al Six Kings Slam, il numero 31 sfrutta la serata nera del campione degli US Open, reduce da 18 vittorie consecutive, che ha messo a referto 54 errori gratuiti, quasi tutti concentrati tra il 2° e il 3° set: è la prima volta da marzo (a Miami) che perde un match prima di una finale. Alcaraz, che tornerà in campo per chiudere la stagione alle Finals e in Coppa Davis, rischia il 1° posto nel ranking, con Sinner alla finestra. La prima sfida per l'altoatesino, sbarcato nella Ville Lumiere dopo il successo all'ATP di Vienna, è contro il 26enne belga Zizou Bergs. E pensare che lo stesso Sinner alla vigilia del match d'esordio, in merito al ritorno in vetta al ranking aveva rimandato tutto al 2026.