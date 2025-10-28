Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Masters 1000 Parigi: Alcaraz fuori al secondo turno! Sinner può tornare numero 1 in caso di successo nel torneo

Lo spagnolo sconfitto in tre set dal britannico Norrie, ora rischia il primo posto nel ranking a favore dell'azzurro

28 Ott 2025 - 22:34
1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Clamoroso al torneo Masters 1000 di Parigi: Carlos Alcaraz esce di scena al secondo turno. All'esordio lo spagnolo numero uno del mondo si è arreso al britannico Cameron Norrie, che si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e 25' di gioco. Un risultato che riguarda da vicino Jannik Sinner: in caso di successo nel torneo, l'azzurro può tornare in vetta alla classifica ATP prima delle Finals.  Al rientro dopo il trionfo a Tokyo e il ko in finale al Six Kings Slam, il numero 31 sfrutta la serata nera del campione degli US Open, reduce da 18 vittorie consecutive, che ha messo a referto 54 errori gratuiti, quasi tutti concentrati tra il 2° e il 3° set: è la prima volta da marzo (a Miami) che perde un match prima di una finale. Alcaraz, che tornerà in campo per chiudere la stagione alle Finals e in Coppa Davis, rischia il 1° posto nel ranking, con Sinner alla finestra. La prima sfida per l'altoatesino, sbarcato nella Ville Lumiere dopo il successo all'ATP di Vienna, è contro il 26enne belga Zizou Bergs. E pensare che lo stesso Sinner alla vigilia del match d'esordio, in merito al ritorno in vetta al ranking aveva rimandato tutto al 2026.

Leggi anche
sinner alcaraz

Sinner: "Tornare numero 1 obiettivo 2026. Sulla Davis la decisione è presa"

tennis
carlos alcaraz
sinner

Ultimi video

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

I più visti di Tennis

Sinner: "Vittoria che mi fa stare bene, è stata dura ma non ho mollato". Poi ufficializza la fidanzata

Sinner, la quarta meraviglia: vince in rimonta con Zverev e trionfa anche Vienna

DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

Sinner trionfa a Vienna ma per superare Alcaraz serve un miracolo: lo scenario

Sinner lotta con De Minaur e si guadagna la finale a Vienna: avversario Zverev

A Le Iene la pace Sinner-Vespa, Jannik firma il tricolore: "A Bruno con affetto"

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:29
Allegri e i dubbi sulle condizioni di Leao: "È solo un fastidio all'anca, con la Roma vediamo"
23:21
Atalanta, Juric: "Dominato in lungo e in largo, meritavamo di vincere. Lookman che spettacolo"
23:14
Sci, Coppa Europa femminile: Valle Aurina, Sestriere e Sarentino le tappe italiane
23:04
Napoli, Anguissa: "Il mister ci dà sempre la voglia e la cattiveria giusta"
22:58
Juve, Spalletti sempre più vicino: la fumata bianca attesa nelle prossime ore