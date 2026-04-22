Coppa Italia: Atalanta-Lazio, Sarri recupera Marusic

La Lazio recupera giocatori importanti in vista della sfida all'Atalanta di questa sera che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia. Nell'elenco diramato dal tecnico Maurizio Sarri, infatti, figura anche Adam Marusic; il montenegrino, reduce da un problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori anche contro il Napoli, ha dato garanzie per poter essere della sfida e, seppur non al massimo della condizione, sarà a disposizione dell'allenatore biancoceleste. Insieme a lui convocato anche Daniel Maldini, rimasto in panchina contro il Napoli e in ripresa dopo l'infiammazione al ginocchio destro. Assenti, invece, Provedel, che ha ormai terminato la stagione, e Rovella.