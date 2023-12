L'Italia del tennis è in ansia per Tathiana Garbin: "Sono stata ricoverata per complicanze legate all'intervento"

© Getty Images

Si sta vivendo momenti di grande preoccupazione all'interno della nazionale femminile di tennis in seguito al post pubblicato sui social dalla capitana Tathiana Garbin, operata due settimana fa per la riduzione di un raro tumore. L'ex atleta veneta ha confermato di esser nuovamente ricoverata in ospedale in seguito ad alcune complicazioni dovute al secondo intervento svoltosi all'ospedale Cisanello di Pisa dove aveva ricevuto anche la visita delle proprie ragazze.