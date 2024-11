Kyrgios, nuovo attacco a Sinner: "Nessuna contaminazione, solo una normale crema"

Nick Kyrgios è pronto a tornare in campo dopo una lunghissima assenza per infortunio e trova il modo di attaccare ancora Jannik Sinner per il caso-Clostebol. L'australiano non ha mai creduto nell'innocenza del tennista altoatesino e sin da quando è scoppiata la bufera lo ha attaccato ripetutamente. L'ultimo nelle scorse ore, quando ha postato un video in cui si fa massaggiare il polso con un commento molto pungente: "Nessuna contaminazione, solo una normale crema usata su un polso operato. Da un fisioterapista esperto di cui sono responsabile", ha scritto aggiungendo l'emoticon di una risata. Sinner è stato assolto dall'Itia, ma nelle scorse settimane la Wada ha fatto ricorso al Tas che ora dovrà pronunciarsi in maniera definitiva nei prossimi mesi.