Jannik Sinner ancora al J Medical: controllo al ginocchio verso gli US Open

Jannik Sinner di nuovo al J Medical a Torino per le sedute di fisioterapia al ginocchio destro prima di partire per gli Us Open

17 Ago 2026 - 08:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Sinner Us Open 2025 © italyphotopress

Sinner Us Open 2025 © italyphotopress

Al J Medical di Torino si lavora senza sosta anche a Ferragosto: dopo la visita del neo acquisto bianconero Jhon Lucumì, Jannik Sinner si prepara a fare nuovamente tappa nel centro medico della Juventus per gli ultimi controlli prima di volare alla volta di New York per gli Us Open.

In vista del tour de force che metterà a dura prova il suo ginocchio destro fino al possibile epilogo della finale del 13 settembre, il numero uno del tennis mondiale vuole le conferme definitive sullo stato dell'arto e lo farà, oggi o domani, proprio al J Medical.

videovideo

Tennis

01:33
Il ritorno di Sinner

Il ritorno di Sinner

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

00:43
CLIP DARDERI AVANTI A MONTREAL PER SITO 5/8 SRV

Atp Montreal, solo Darderi al terzo turno: la vittoria contro Diallo

00:45
CLIP BERRETTINI ELIMINATO A MONTREAL PER SITO 4/8 SRV

Delusione Berrettini: eliminato al primo turno, a Montreal, da Navone

00:05
L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

00:30
ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

02:04
4 mesi alle Atp Finals

4 mesi alle Atp Finals

00:37
MCH PONTE PININFARINA SKYWALK ATP FINALS TORINO 17/07 MCH

ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

02:32
DICH BINAGHI OTO DICH

Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

05:07
DICH BINAGHI DICH

Binaghi: "Con Sinner ci divertiremo per i prossimi 10 anni"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:08
MCH SINNER RESTITUISCE TROFEO WIMBLEDON MCH

Sinner restituisce il trofeo di Wimbledon: "Magari solo per qualche settimana"

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

01:33
Il ritorno di Sinner

Il ritorno di Sinner

I più visti di Tennis

Djokovic sta male in campo e viene eliminato a Cincinnati: "Ho un problema di salute da tempo"

Alcaraz, il rientro si allontana ancora: in Spagna sono sicuri, niente US Open

Djokovic, che sofferenza: vomita e si inginocchia più volte in campo FOTO

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

Federer è un po' meno ricco... Tutta colpa di un crollo in borsa

Sinner compie 25 anni, gli auguri della Federtennis: "L'Italia ti ama ed è pazza di te"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:30
Remo Freuler è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olympiacos
Rodrigo Mora
12:15
La Roma ha chiuso per Rodrigo Mora: atteso nella Capitale per le visite
12:10
Donnarumma umiliato, Odegaard se la ride e il web non perdona: "Rispedito in Italia"
12:06
City, l'erede di Rodri è Bouaddi: 100 milioni al Lille
12:02
Vardy riparte dal Brasile? Contatti con il San Paolo