Jannik Sinner ancora al J Medical: controllo al ginocchio verso gli US Open

Al J Medical di Torino si lavora senza sosta anche a Ferragosto: dopo la visita del neo acquisto bianconero Jhon Lucumì, Jannik Sinner si prepara a fare nuovamente tappa nel centro medico della Juventus per gli ultimi controlli prima di volare alla volta di New York per gli Us Open.
In vista del tour de force che metterà a dura prova il suo ginocchio destro fino al possibile epilogo della finale del 13 settembre, il numero uno del tennis mondiale vuole le conferme definitive sullo stato dell'arto e lo farà, oggi o domani, proprio al J Medical.