Jannik re di New York, Malagò: "Si scrive Sinner, si legge storia"

LE REAZIONI

Anche Carlos Alcaraz si complimenta: "Te lo sei meritato. Goditi il momento"

US Open: Sinner è il nuovo re degli US Open

















































© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jannik Sinner ha vinto gli US Open ed è ora tempo di complimenti. Tra i primi a complimentarsi con l'azzurro c'è il grande rivale Carlos Alcaraz: "Congratulazioni! Te lo sei meritato! Goditi il momento". Anche il mondo dello sport italiano si congratula per l'ennesima impresa. "Si scrive Sinner, si legge storia. Non esistono più aggettivi adeguati per esaltare la grandezza del numero 1 di tennis al mondo, che diventa il primo italiano di sempre a mettere in bacheca l'Us Open, il secondo Slam di stagione. Un'altra pagina indimenticabile di un percorso che sfuma nella gloria. Tutti in piedi per Jannik Sinner" le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"Sono veramente contento, ancor più della vittoria degli Australian Open. Sinner li ha messi tutti in fila, non ho visto Kyrgios (che ha polemizzato per il caso di doping che ha colpito l'azzurro, ndr). In campo ha dato una lezione a tutti - ha detto un raggiante presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ai microfoni di Supertennis -. Ha vinto due Slam su quattro, gli altri due li ha giocati con un macigno nascosto che abbiamo conosciuto solo adesso. Alcaraz ha vinto gli altri due Slam, lo aspettiamo alle Finals".

"Vince gli Us Open e dice 'posso migliorare'. Semplicemente grazie Jannik Sinner". Così su X il ministro dello Sport, Andrea Abodi, dopo la vittoria di Sinner nella finale degli US Open di Tennis.

Anche il premier Giorgia Meloni si è complimentata con il numero 1 al mondo. "Dopo la vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto, Jannik Sinner vince il suo secondo slam in carriera - ha scritto su X - Un percorso perfetto in questo US Open 2024 che corona una stagione straordinaria. Il tennis italiano continua a regalarci grandi emozioni. Complimenti a Jannik, Sara e Andrea per aver scritto la storia".

