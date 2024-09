Us Open, Sinner-Fritz si giocano il titolo a New York LIVE

TENNIS

Il numero uno al mondo, primo italiano in finale a Flushing Meadows, cerca il secondo torneo dello Slam in carriera dopo l'Australian Open di quest'anno. Prima finale per l'americano che avrà tutto il tifo a favore

© Getty Images È rimasto solo Taylor Fritz, alla prima finale in carriera in un torneo dello Slam, sulla strada di Jannik Sinner, primo tennista italiano della storia a guadagnarsi il pass per la finale degli Us Open (tra le donne spicca il titolo conquistato da Flavia Pennetta contro Roberta Vinci nel 2015) e grande favorito per vincere il secondo Slam dopo gli Australian Open di inizio anno. Il numero 1 al mondo è cresciuto partita dopo partita e ora ha la grande possibilità di conquistare anche l'America. A provare a infrangere il sogno a stelle e strisce dell'azzurro ci proverà il numero 12 al mondo, che ha meno esperienza in questo genere di partite ma potrà contare sull'appoggio di tutto l'Arthur Ashe Stadium.

SINNER 0 0 FRITZ 0 0

PRIMO SET



- Tutto pronto all'Arthur Ashe Stadium per la partita tra Jannik Sinner e Taylor Fritz valida per la finale degli US Open. Il fuoriclasse altoatesino va alla caccia del suo secondo Slam: mai nessun italiano ha trionfato prima a New York. Per l'americano, invece, è la prima finale in uno Slam: tutti gli USA tifano per lui