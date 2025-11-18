Italia senza Sinner e Musetti a caccia dell'impresa: la terza Davis di fila per fare la storia

Anche perché gli avversari sulla strada verso la terza "Insalatiera" di fila non sembrano estremamente proibitivi. Il primo ostacolo da superare sarà l'Austria. Il capitano Jurgen Meltzer ha convocato Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler e Alexander Erler: un gruppo di giocatori sulla carta inferiore a quello a disposizione di Volandri che in questi quarti, in programma mercoledì 19 dalle ore 16, parte con i favori del pronostico. In caso di semifinale l'Italia incrocerà sulla propria strada una tra Francia e Belgio: i primi rappresenterebbero sicuramente un avversario più ostico, potendo contare su singolaristi di livello come Arthur Rinderknech (n°29), Giovanni Mpetshi Perricard (n°59), e Corentin Moutet (n°35). Ma è dall'altra parte del tabellone che si nascondono le insidie maggiori: soprattutto la Germania di Sascha Zverev, dopo che il forfait di Alcaraz ha notevolmente indebolito la Spagna.