Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
tennis

United Cup, Italia subito sconfitta all'esordio: 2-1 Svizzera

La vittoria di Cobolli non basta, fatali le sconfitte di Paolini e del doppio misto Errani-Vavassori

di Alberto Gasparri
04 Gen 2026 - 18:04

Inizia con una brutta sconfitta l'avventura dell'Italtennis nella United Cup. Alla "Rac Arena" di Perth, la sfida valida per il Gruppo C contro la Svizzera ha visto gli elvetici imporsi per 2-1. Dopo la netta sconfitta di Jasmine Paolini contro Belinda Bencic per 6-4, 6-3, è arrivato il sofferto successo di Flavio Cobolli contro quello che ormai si può considerare un ex giocatore come Stan Wawrinka, battuto per 6-4, 6-7 (2), 7-6 (4). Decisivo è così risultato il doppio misto, con Andrea Vavassori e Sara Errani che si sono arresi al super tie-break contro la stessa Bencic e lo sconosciuto Jakub Paul, numero 342 del mondo: 7-5, 4-6, 10-7 il punteggio finale a favore degli svizzeri, che si assicurano così il passaggio ai quarti.

L'Italia tornerà in campo martedì contro la Francia per il secondo posto nel girone e per mantenere vive le speranze di passaggio del turno. 

United Cup 2026: le foto di Italia-Svizzera

1 di 11
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

united cup
2026
italia
svizzera
cronaca

Ultimi video

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

I più visti di Tennis

Venus Williams, nozze in grande stile e regali ancora di più: Serena le dona… uno yacht!

Italia subito sconfitta all'esordio in United Cup: 2-1 Svizzera dopo il ko del doppio misto

Quanto guadagnano in un’ora i tennisti Atp? Sinner il Paperone, Musetti in top-10

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Kyrgios vince la “Battle of the Sexes” contro Sabalenka

Sinner incrocia il nemico Kyrgios al "Million Dollar Slam": un punto vale 1 milione

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:06
Simone e i baby portano il Torino in zona Top 10, per il Verona adesso sono guai
20:08
Verona-Torino, le foto della partita
20:00
Verona, il ds Sogliano: "Ci servono giocatori motivati"
19:55
Fiorentina: dopo la vittoria sulla Cremonese finito il ritiro al Viola Park
19:47
Pisacane, la madre: "Ci stavano aspettando". Tutto è nato da una lite tra donne