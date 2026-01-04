United Cup, Italia subito sconfitta all'esordio: 2-1 Svizzera

Inizia con una brutta sconfitta l'avventura dell'Italtennis nella United Cup. Alla "Rac Arena" di Perth, la sfida valida per il Gruppo C contro la Svizzera ha visto gli elvetici imporsi per 2-1. Dopo la netta sconfitta di Jasmine Paolini contro Belinda Bencic per 6-4, 6-3, è arrivato il sofferto successo di Flavio Cobolli contro quello che ormai si può considerare un ex giocatore come Stan Wawrinka, battuto per 6-4, 6-7 (2), 7-6 (4). Decisivo è così risultato il doppio misto, con Andrea Vavassori e Sara Errani che si sono arresi al super tie-break contro la stessa Bencic e lo sconosciuto Jakub Paul, numero 342 del mondo: 7-5, 4-6, 10-7 il punteggio finale a favore degli svizzeri, che si assicurano così il passaggio ai quarti.