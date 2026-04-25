TENNIS

Italia protagonista all'ITF di Chiasso: derby tra Pigato e De Stefano per un posto in finale

Sarà una semifinale tutta italiana quella che andrà in scena sulla terra del Tennis Club della città svizzera

25 Apr 2026 - 15:46
© Foto Mattia Martegani

© Foto Mattia Martegani

Dopo due splendide prestazioni nei rispettivi quarti di finale, Lisa Pigato e Samira De Stefano si affronteranno per un posto in finale all’Axion Open. Sarà una semifinale tutta italiana quella che domani andrà in scena sulla terra del Tennis Club Chiasso, teatro del torneo internazionale femminile ITF W75. Le due italiane stanno vivendo uno splendido momento di forma, che sono riuscite a confermare nel torneo ticinese, giunto alla 14ª edizione. A inizio giornata ha lasciato di stucco la prova di De Stefano, che ha superato l’ex numero 40 del mondo Tereza Martincova con il punteggio di 6-4 6-3. Dall’inizio alla fine la varesina ha tenuto in mano le redini di un match che la vedeva partire sfavorita. Ancora più dominante Lisa Pigato, che ha superato la finalista della scorsa edizione, l’ucraina Katarina Zavatska per 6-2 6-2. Sul Centrale festeggia anche la francese Alice Rame, quarta testa di serie del torneo, che ha sconfitto Kathinka von Deichmann per 6-4 6-4. Per lei in semifinale ci sarà una tra la ticinese Susan Bandecchi e la prima testa di serie Maria Timofeeva, ultimo match della giornata di quarti di finale. Anche domani, l'ingresso sarà aperto gratuitamente per tutta la giornata.

Pronte a sfidarsi in una semifinale suggestiva, Samira De Stefano e Lisa Pigato stanno vivendo un grande momento. La classifica virtuale dopo i risultati odierni segna il best ranking per entrambe: la prima sarebbe numero 251 del mondo, la seconda addirittura numero 140 WTA e numero 3 d'Italia. Il dato è provvisorio e incline a cambiamenti dato che si aggiornerà solo tra due lunedì, ma le prestazioni parlano chiaro. Samira De Stefano ha ottenuto una prestigiosa vittoria per 6-4 6-3 contro Tereza Martincova, ex numero 40 WTA. Dopo un rapido inizio che l'ha vista volare subito sul 4-0, la varesina ha gestito il punteggio, riuscendo a sorprendere l'esperta ceca, colta alla sprovvista dalla rapidità di braccio della rivale. Nel 2026 già vincitrice dei titoli del W15 di Monastir e del W35 di Santa Margherita di Pula, De Stefano sogna la finale più importante della sua carriera e una partecipazione alle qualificazioni di uno Slam: “Sono davvero molto contenta della mia prestazione, ho fatto il massimo dall'inizio. Martincova è un'avversaria con un grande passato e mi aspettavo una partita molto difficile. Poter festeggiare qui vicino casa il mio best ranking vale molto. Prossimo obiettivo? Giocare le qualificazioni di uno Slam sarebbe molto importante, ma è un traguardo che va raggiunto passo dopo passo”. Dall’altra parte della rete De Stefano troverà Lisa Pigato, che di titoli nel 2026 ne ha vinti addirittura 3: il W75 di Nonthaburi, il W35 di San Gregorio e il WTA 125 di Madrid. Tornata in campo dopo lo splendido trionfo di due settimane fa, Pigato sta confermando un ottimo livello di tennis, come testimoniato dal 6-2 6-2 ai danni di Katarina Zavatska.

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