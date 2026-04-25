Italia protagonista all'ITF di Chiasso: derby tra Pigato e De Stefano per un posto in finale

Pronte a sfidarsi in una semifinale suggestiva, Samira De Stefano e Lisa Pigato stanno vivendo un grande momento. La classifica virtuale dopo i risultati odierni segna il best ranking per entrambe: la prima sarebbe numero 251 del mondo, la seconda addirittura numero 140 WTA e numero 3 d'Italia. Il dato è provvisorio e incline a cambiamenti dato che si aggiornerà solo tra due lunedì, ma le prestazioni parlano chiaro. Samira De Stefano ha ottenuto una prestigiosa vittoria per 6-4 6-3 contro Tereza Martincova, ex numero 40 WTA. Dopo un rapido inizio che l'ha vista volare subito sul 4-0, la varesina ha gestito il punteggio, riuscendo a sorprendere l'esperta ceca, colta alla sprovvista dalla rapidità di braccio della rivale. Nel 2026 già vincitrice dei titoli del W15 di Monastir e del W35 di Santa Margherita di Pula, De Stefano sogna la finale più importante della sua carriera e una partecipazione alle qualificazioni di uno Slam: “Sono davvero molto contenta della mia prestazione, ho fatto il massimo dall'inizio. Martincova è un'avversaria con un grande passato e mi aspettavo una partita molto difficile. Poter festeggiare qui vicino casa il mio best ranking vale molto. Prossimo obiettivo? Giocare le qualificazioni di uno Slam sarebbe molto importante, ma è un traguardo che va raggiunto passo dopo passo”. Dall’altra parte della rete De Stefano troverà Lisa Pigato, che di titoli nel 2026 ne ha vinti addirittura 3: il W75 di Nonthaburi, il W35 di San Gregorio e il WTA 125 di Madrid. Tornata in campo dopo lo splendido trionfo di due settimane fa, Pigato sta confermando un ottimo livello di tennis, come testimoniato dal 6-2 6-2 ai danni di Katarina Zavatska.