Roma punta a creare il "quinto Slam": lanciata la proposta d'acquisto per ampliare il programma degli Internazionali d'Italia

L'Italia potrebbe avere presto il suo "Slam". La Federazione Italia Tennis e Padel avrebbe formalizzato un'offerta per acquisire la settimana dedicata al Masters 1000 di Madrid potendo così da innalzare gli Internazionali d'Italia di Roma al livello dei vari Wimbledon e Roland Garros. Come riportato da La Stampa l'ente federale avrebbe messo sul piatto 550 milioni di dollari che potrebbero far gola agli organizzatori del torneo spagnolo togliendo sì dal calendario un Masters 1000, ma portando a cinque gli Slam in programma durante la stagione.