Il piano dell'Atp per salvare il tennis: più soldi, calendario slim e un nuovo sistema di punti per preservare i big

Dopo un 2025 in cui la rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner era definitivamente sbocciata con sfide che valevano trofei dello slam, il 2026 ha regalato agli appassionati di tennis un solo "Sincaraz", nella finale del 1000 di Montecarlo. A rallentare il duopolio, le condizioni fisiche dell'italiano e dello spagnolo che si sono dati il cambio in infermeria: Carlitos è stato ai box 4 mesi per un problema al polso, mentre Jannik dopo Wimbledon si è fermato per un guaio al ginocchio. Un grattacapo, quello degli infortuni, che sta martoriando sempre di più il circuito, privando spesso i tornei più importanti dei giocatori migliori e, di conseguenza, diminuendo l'interesse intorno allo sport.