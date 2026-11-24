"Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Con te il giorno sembra sempre migliore!!". Jannik Sinner fa gli auguri sui social a papà Hanspeter, il suo tifoso numero uno. Il campione azzurro, numero due del tennis mondiale, ha postato sul suo profilo una foto a cena in un ristorante a Turku, in Finlandia, con il papà, il suo manager Vittur, i professori Alberto Zangrillo e Herbert Schoenhuber e il preparatore fisico Umberto Ferrara nel giorno dell'operazione al ginocchio destro. Jannik accenna un sorriso mentre Hanspeter spegne le candeline.