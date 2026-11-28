Sarà ancora Italia-Spagna la finale di Coppa Davis, in corso alla BolognaFiere Arena. La squadra capitanata da David Ferrer ha superato in scioltezza la Gran Bretagna per 2-0. Decisivo il successo del numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, fresco di trionfo alle ATP Finals nella finale contro Alexander Zverev, che ha regolato in due set con il punteggio di 6-2 6-1 Arthur Fery. Nel primo singolare Rafael Jodar si è imposto su Cameron Norrie in due set per 6-2, 7-5 in un'ora e 33'. L'appuntamento per Italia-Spagna è domenica a partire dalle 15.



Gli azzurri di Filippo Volandri vanno a caccia della quarta insalatiera consecutiva per l'Italia (la quinta della sua storia), mentre gli iberici cercheranno la rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno. Nell'ultimo atto del 2025 Matteo Berrettini superò Pablo Carreño Busta per 6-3, 6-4 e a seguire Flavio Cobolli guadagnò il punto decisivo battendo in rimonta Jaume Munar (1-6, 7-6, 7-5).