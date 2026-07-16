A ROMA

Grande tennis al Circolo Antico Tiro a Volo con il Wta 125: la finale domenica 19 luglio

Al Galà dello Sport le premiazioni di molti atleti di varie discipline

16 Lug 2026 - 15:01
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© mattia martegani

© mattia martegani

Dopo quattro giornate all'insegna del grande tennis, come da tradizione il Circolo Antico Tiro a Volo ha ospitato il Galà dello Sport. In concomitanza con la 16ª edizione dell'ATV Bancomat Tennis Open, uno dei tornei di punta della categoria WTA 125, il prestigioso club capitolino ha organizzato una serata speciale dedicata a istituzioni, celebrità, campioni di diverse discipline e alle giocatrici impegnate nel torneo. A condurre l'evento sul palco è stata Margherita Granbassi, nota conduttrice televisiva, nonché vincitrice di 2 bronzi olimpici a Pechino e 3 volte campionessa del mondo nel fioretto (un titolo individuale e due a squadre). Durante la serata sono stati consegnati i premi alla carriera a quattro atleti d'eccezione: la ginnasta Martina Centofanti, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024; il karateka Matteo Avanzini, campione del mondo del kumite +84 kg al Cairo nel 2025; il pesista paralimpico Donato Telesca, bronzo a Parigi 2024; e la velocista Monica Graziana Contrafatto, anch'essa vincitrice di due bronzi paralimpici. Presente alla serata anche il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, oltre alla capitana della nazionale di Billie Jean King Cup campione del mondo in carica Tathiana Garbin, il direttore degli Internazionali BNL d'Italia Paolo Lorenzi e alcune tra le protagoniste del torneo, tra queste le azzurre Tyra Grant, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan.

A fare gli onori di casa il presidente del Circolo, Giorgio Averni, che ha voluto sottolineare l'impegno dietro le quinte: "Questo torneo per noi è molto importante e io ci tengo particolarmente. La WTA e la FITP ci hanno tributato un attestato di stima permettendoci di organizzarlo, vuol dire che l'Antico Tiro a Volo ha onorato la sua storia in tutte le edizioni precedenti. Il Galà dello Sport è una bella serata, quella degli atleti che abbiamo premiato, ma anche quella delle tenniste che stanno partecipando all'ATV Bancomat Tennis Open. Sono orgoglioso in particolar modo dei feedback ricevuti da atlete, coach e addetti ai lavori che reputano il nostro un torneo boutique, che proprio per questo può offrire delle cose che anche tornei più grandi non hanno. Un ringraziamento speciale va anche alle istituzioni, al Comune di Roma Capitale, alla Federazione Italiana Tennis e Padel, al title sponsor Bancomat e a tutti gli altri sponsor. E, naturalmente, grazie alle giocatrici, che con il loro talento rendono unico questo appuntamento". Ruolo importante per il successo della serata anche quello del consigliere allo Sport Giuseppe Centro. In campo lo spettacolo dell'ATV Bancomat Tennis Open proseguirà fino a domenica 19 luglio, giorno della finale.

Premiati i campioni dello sport – "La ginnastica ritmica è uno sport in cui ogni dettaglio è importante, si crea un rapporto familiare di sorellanza. Ho terminato l'attività dopo i Giochi di Parigi, ancora sto capendo cosa fare da grande. Ma intanto sono molto felice di essere qui", le parole di Martina Centofanti, emozionata per il riconoscimento ricevuto. Membro storico delle Farfalle, Martina ha chiuso una brillante carriera con il bronzo di Parigi 2024, il secondo dopo quello di Tokyo 2020. Protagonista anche Matteo Avanzini, karateka campione del mondo del kumite +84 kg al Cairo nel 2025, che presto sarà impegnato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Premio anche per Monica Contrafatto, velocista paralimpica: "Ho lavorato tanto per arrivare a questi risultati, quando ho perso la gamba ero in ospedale e vedevo le Paralimpiadi di Londra, ho pensato di volere da subito una gamba finta per correre". Lo stesso messaggio di resilienza lo ha dato il pesista Donato Telesca: "Con le mie azioni voglio impattare su diverse vite. Devo dare un messaggio, non conta se hai due gambe ma quanta fame di rialzarti hai per arrivare al massimo".

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