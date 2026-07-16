Grande tennis al Circolo Antico Tiro a Volo con il Wta 125: la finale domenica 19 luglio

A fare gli onori di casa il presidente del Circolo, Giorgio Averni, che ha voluto sottolineare l'impegno dietro le quinte: "Questo torneo per noi è molto importante e io ci tengo particolarmente. La WTA e la FITP ci hanno tributato un attestato di stima permettendoci di organizzarlo, vuol dire che l'Antico Tiro a Volo ha onorato la sua storia in tutte le edizioni precedenti. Il Galà dello Sport è una bella serata, quella degli atleti che abbiamo premiato, ma anche quella delle tenniste che stanno partecipando all'ATV Bancomat Tennis Open. Sono orgoglioso in particolar modo dei feedback ricevuti da atlete, coach e addetti ai lavori che reputano il nostro un torneo boutique, che proprio per questo può offrire delle cose che anche tornei più grandi non hanno. Un ringraziamento speciale va anche alle istituzioni, al Comune di Roma Capitale, alla Federazione Italiana Tennis e Padel, al title sponsor Bancomat e a tutti gli altri sponsor. E, naturalmente, grazie alle giocatrici, che con il loro talento rendono unico questo appuntamento". Ruolo importante per il successo della serata anche quello del consigliere allo Sport Giuseppe Centro. In campo lo spettacolo dell'ATV Bancomat Tennis Open proseguirà fino a domenica 19 luglio, giorno della finale.