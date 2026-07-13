LA CLASSIFICA

Sinner sempre più re del ranking Atp: primato assicurato almeno fino a US Open

L'azzurro col successo di Wimbledon ipoteca il numero uno della classifica fino a fine anno. Zverev scavalca Alcaraz

13 Lug 2026 - 10:38
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Jannik Sinner sempre più numero 1 al mondo. Oggi, dopo il secondo trionfo di fila a Wimbledon, il tennista azzurro ha iniziato la settimana numero 80 da numero 1 del mondo. L'azzurro raggiunge dunque Lleyton Hewitt, decimo giocatore per numero di settimane in vetta alla classifica in carriera da quando esiste il ranking computerizzato, nel 1973. L'azzurro ha 13.450 punti avendo confermato il titolo al'All England Club. Grazie alla vittoria in finale, ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, finalista ai Championships dopo aver conquistato il suo primo titolo Slam al Roland Garros. Il tedesco ha scavalcato Carlos Alcaraz ed è tornato numero 2 del mondo, il suo best ranking. Con questo vantaggio, Sinner è sicuro di rimanere numero 1 almeno fino al lunedì successivo alla finale dello US Open (88 settimane), ma può puntare nei prossimi mesi a raggiungere le 101 settimane da n.1 di Andre Agassi, nono in questa classifica. E più avanti le 109 di Bjorn Borg, ottavo.

Sinner "risorto" e la sua "sfida più difficile": il meglio della stampa internazionale

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© Rassegna Stampa | L'Equipe (Francia): "Per Sinner, Londra è la luce"
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Da qui a fine anno, Sinner dovrà difendere 5.500 punti, contro i 3.520 del tedesco. Guardando ai prossimi appuntamenti, durante la tournée nordamericana sul cemento dello scorso anno, Zverev ha raggiunto le semifinali nei Masters 1000 in Canada e a Cincinnati e nel 2026 (ottenendo 400 punti in ciascuno di questi eventi). Il tedesco, tuttavia, è stato eliminato al terzo turno dello US Open nella passata stagione: dunque vedrà uscire solo 100 punti nell'ultimo Slam della stagione. Sinner, invece, lo scorso anno non ha partecipato al torneo canadese, ma ha raggiunto la finale sia a Cincinnati sia agli US Open; due piazzamenti che valgolo 1.950 punti in classifica.

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Per quanto riguarda il tennis italiano, oggi l'Italia può vantare quattro Top 20, otto Top 100 e 17 Top 200. Alle spalle di Sinner, si segnala il best ranking di Flavio Cobolli, salito alla posizione numero 9 dopo il secondo quarto di finale consecutivo a Wimbledon. Seguono Lorenzo Musetti al n.14, Luciano Darderi al n.18, Matteo Arnaldi al n.34 e Matteo Berrettini che risale al n.43 recuperando ben 8 posizioni. Scivolano rispettivamente al n.80 e al n.83 Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego.

Questa la top ten del ranking Atp: 1 (=0). Jannik Sinner (ITA) 13.450; 2 (+1). Alexander Zverev (GER) 8.480; 3 (-1). Carlos Alcaraz (ESP) 8.160; 4 (=0). Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.740; 5 (+1). Alex de Minaur (AUS) 4.110; 6 (-1). Ben Shelton (USA) 3.770; 7 (+1). Novak Djokovic (SRB) 3.760; 8 (+1). Daniil Medvedev 3.670; 9 (+1). Flavio Cobolli (ITA) 3.460; 10 (-3). Taylor Fritz (USA) 3.365.

Dal campo alle tribune: Sinner trionfa a Wimbledon e festeggia lo storico bis

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