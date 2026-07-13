Sinner sempre più re del ranking Atp: primato assicurato almeno fino a US Open

Jannik Sinner sempre più numero 1 al mondo. Oggi, dopo il secondo trionfo di fila a Wimbledon, il tennista azzurro ha iniziato la settimana numero 80 da numero 1 del mondo. L'azzurro raggiunge dunque Lleyton Hewitt, decimo giocatore per numero di settimane in vetta alla classifica in carriera da quando esiste il ranking computerizzato, nel 1973. L'azzurro ha 13.450 punti avendo confermato il titolo al'All England Club. Grazie alla vittoria in finale, ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, finalista ai Championships dopo aver conquistato il suo primo titolo Slam al Roland Garros. Il tedesco ha scavalcato Carlos Alcaraz ed è tornato numero 2 del mondo, il suo best ranking. Con questo vantaggio, Sinner è sicuro di rimanere numero 1 almeno fino al lunedì successivo alla finale dello US Open (88 settimane), ma può puntare nei prossimi mesi a raggiungere le 101 settimane da n.1 di Andre Agassi, nono in questa classifica. E più avanti le 109 di Bjorn Borg, ottavo.