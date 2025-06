Alcaraz omaggia Fognini all'ultima partita a Wimbledon: "Penso possa giocare ancora tre o quattro anni"

Alcaraz troverà ora il sorprendente Oliver Tarnet, numero 624 al mondo e al primo Slam della carriera: "Ha giocato al College e ha dimostrato di potersi far valere alla grande sull'erba. Serve bene, per cui dovrò essere concentrato e mettere in campo il mio miglior tennis - ha concluso lo spagnolo -. Dovrò migliorare ciò che non ha funzionato, servizio e risposta, però sono contento di essere qui".