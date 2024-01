Finale di Coppa Davis a Milano? Binaghi apre al progetto: "E' la città più adatta per ospitarla"

TENNIS

Il presidente della Federtennis ha svelato il progetto che potrebbe condurre l'Insalatiera nel nostro paese

Coppa Davis, il film della finale Italia-Australia



































































1 di 35 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 35 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Portare la fase finale di Coppa Davis a Milano? A breve partira' la gara della sede a partire dal 2025, intendiamo esserci e provare a portare la competizione per i prossimi anni in Italia. Milano mi sembra la sede piu' adatta". A rivelarlo è il presidente della Federtennis Angelo Binaghi che ha confermato le voci che volevano il capoluogo lombardo come sede della Final Eight della principale competizione tennistica.

Vedi anche Tennis La Coppa Davis a Milano dal 2025, c'è l'annuncio: "Siamo pronti e in regola" Ai microfoni della trasmissione di Gr Parlamento 'La politica nel pallone', il dirigente azzurro ha spiegato come siano al lavoro per mantenere anche l’organizzazione delle Atp Finals, mantenendo Torino come sede anche oltre la data di scadenza fissata per il 2025. " Sono convinto che ce la faremo, la Coppa Davis ci ha agevolato. Stiamo interloquendo con tutte gli stakeholder interessati, al governo cercheremo di predisporre in tempi ragionevoli una proposta che possa essere accettata da Atp. Prima della prossima edizione delle Finals avremo qualche sicurezza in piu' - ha spiegato Binaghi -. Il tennis italiano a livello mondiale non è mai stato cosi' importante da tutti i punti di vista, e credo che vinceremo questo scommessa e porteremo a casa un rinnovo degli Atp Finals, quanto esteso ci deve essere dato il tempo per fare la migliore proposta possibile".

Vedi anche Tennis Coppa Davis: l’Italia è Campione! Sinner riporta il tricolore al successo dopo 47 anni A proposito del livello del tennis tricolore, il presidente federale ha parlato anche dei prossimi impegni degli azzurri guardando verso Parigi 2024: "I Giochi di Parigi? Nel tempo ho dovuto spesso combattere per far capire l'importanza a generazioni di giocatori della nazionale. Leggere che i nostri vogliono vincere mi riempie il cuore di gioia. Magari qualcuno preferirebbe un grande Slam perche' nel tennis le Olimpiadi non sono la manifestazione dell'anno. Seppur non diano punti per la classifica Atp, giocheremo per portare qualche medaglia in piu' e noi saremo la' per fare di tutto affinche' questo avvenga - ha confessato Binaghi -.Quando la squadra di Coppa Davis andra' dal presidente Mattarella? Il ministro Abodi si sta adoperando per fare in modo che al piu' presto la squadra possa essere ricevuta di ritorno dall'Australia, dal presidente. Tra la fine di gennaio e inizio di febbraio, Quirinale permettendo, credo che quella sia la finestra per avere insieme tutti i giocatori in Italia. La vittoria in Coppa Davis e' stata per certi versi inaspettata. Vengono ancora i brividi. Nella storia dello sport italiano spesso i grandi trionfi sono stati ottenuti in modo rocambolesco dopo qualche sconfitta. La squadra se l'e' meritata, sono ragazzi giovani, forti e di ottime prospettive che tra loro hanno gia' un campione come Sinner. La squadra è frutto di un movimento che ha fatto miracoli, per quanto riguarda il settore tecnico e quello organizzativo, dagli Atp Finals al raddoppio degli Internazionali d'italia".