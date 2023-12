La Coppa Davis a Milano dal 2025, c'è l'annuncio: "Siamo pronti e in regola" 

Il sindaco Sala non si tira indietro: "Sarebbe un sogno, la struttura si fa"

Milano è pronta a ospitare la Coppa Davis a partire dal 2025. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, a ufficializzare la candidatura è Angelo Binaghi, presidente della federtennis: l'annuncio arriva successivamente a un incontro avvenuto tra lo stesso dirigente e Beppe Sala, primo cittadino del capoluogo meneghino. L'accordo con Malaga, teatro del recente successo dell'Italia guidata da Jannik Sinner scadrà nel prossimo anno.

"Siamo pronti a competere per portare le Finals di Coppa Davis a Milano - ha dichiarato Binaghi -. Siamo convinti di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l'impegno di tutti, soggetti pubblici e privati. Sala, con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, conosce la serietà del nostro impegno". Serietà, proprio quello che aveva invocato il sindaco nei giorni scorsi. Il noto politico, alla guida della città per il secondo mandato, si è detto possibilità: "Sarebbe un sogno, serve una candidatura forte. A noi interessa eccome. La struttura? Se c'è interesse, si fa". In merito alla struttura in ballo c'è il Forum di Assago, il quale ha ospitato la finalissima tra Italia e Svezia nel 1998 con vittoria di quest'ultima, oltre all'impianto di Santa Giulia in zona Rogoredo che dovrà essere pronto per le Olimpiadi Milano-Cortina del 2025-26.