Esilio finito: Djokovic potrà giocare gli US Open

Novak Djokovic può tornare agli US Open. Gli Stati Uniti, con un comunicato della Casa Bianca, hanno infatti ufficializzato la fine delle restrizioni anti-Covid per i viaggiatori internazionali. Il 35enne numero uno al mondo, vincitore di 22 tornei del Grande Slam, lo scorso anno era stato costretto a saltare il torneo perché non vaccinato.