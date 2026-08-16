EUROPEI ATLETICA

Riva argento nella maratona maschile dei Campionati Europei

L'atleta azzurro conferma lo stesso metallo prezioso degli Europei di Roma sulla mezza maratona

di Redazione Sprintnews
16 Ago 2026 - 13:13
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Pietro Riva ha chiuso in seconda posizione in 2h09'18 la Maratona maschile dei Campionati Europei di Birmingham, conquistando una splendida medaglia d'argento grazie alla quale ha confermato la stessa posizione ottenuta due anni fa a Roma ma allora fu sui 21,097 km della mezza, mentre il titolo è andato al tedesco Amanal Petros con il tempo di 2h09'11, autore di una fuga decisiva dopo il trentesimo chilometro che lo ha portato a creare il distacco decisivo, poi gestito senza problemi nel finale.

Perfetta la tattica di gara del 29enne atleta piemontese di Alba in provincia di Cuneo, allenato dal campione olimpico di Atene 2004 Stefano Baldini, che non ha voluto dare seguito allo strappo operato da Petros sapendo di non potergli resistere, ma rimanendo a controllare la situazione nel gruppetto formatosi dietro, e imponendo il suo irresistibile sprint finale nelle ultime centinaia di metri della prova.

Tra gli altri azzurri al traguardo Ahmed Oudha si è piazzato in 18esima posizione in 2h11'45 mentre il 41enne Daniele Meucci, campione europeo della 42,195 km a Zurigo 2014, è stato 23esimo in 2h14'33 e Xavier Chavrier 32esimo in 2h18'21. Si è ritirato Badr Jaafari

LE DICHIARAZIONI DI RIVA

"Sono molto contento, devo dire che mi trovo molto bene nelle prove su strada e oggi sono stato bravo a controllare nel senso che ho lasciato andare Petros perché non potevo stare al suo ritmo e tra il 30esimo e il 40esimo ho fatto tattica con gli altri, sapendo che stavo bene e potevo giocarmi tutto nella parte finale. Non potevo essere da meno del bronzo nei 5.000 di Micol (Majori la sua fidanzata ndr), mi ha fatto quasi piangere davanti alla tv quando ero ancora a casa e ora ci godiamo queste medaglie. Vorrei fare anche un grande encomio a Daniele Meucci, lui è sempre stato il mio idolo da ragazzino e sono orgoglioso di essere qui con lui. " 

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