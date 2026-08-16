Riva argento nella maratona maschile dei Campionati Europei

"Sono molto contento, devo dire che mi trovo molto bene nelle prove su strada e oggi sono stato bravo a controllare nel senso che ho lasciato andare Petros perché non potevo stare al suo ritmo e tra il 30esimo e il 40esimo ho fatto tattica con gli altri, sapendo che stavo bene e potevo giocarmi tutto nella parte finale. Non potevo essere da meno del bronzo nei 5.000 di Micol (Majori la sua fidanzata ndr), mi ha fatto quasi piangere davanti alla tv quando ero ancora a casa e ora ci godiamo queste medaglie. Vorrei fare anche un grande encomio a Daniele Meucci, lui è sempre stato il mio idolo da ragazzino e sono orgoglioso di essere qui con lui. "