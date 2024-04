Djokovic si allena a Montecarlo in compagnia di Rune e ritrova Zimonjic a bordo campo 

Novak Djokovic scherza sui social e pubblica foto divertenti in compagnia di Holger Rune, giunto a Montecarlo per allenarsi con il serbo in vista del Masters 1000 al via il prossimo 7 aprile nel Principato. Il riposo dopo la sconfitta di Indian Wells sembra avergli fatto bene, tuttavia dietro quel sorriso si nasconde qualcos'altro. È ormai nota a tutti la rottura con Goran Ivanisevic e proprio per questo motivo è caccia a un nuovo coach. Nonostante Djokovic abbia aperto anche alla possibilità di fare in proprio qualcosa bolle in pentola e potrebbe riguardare Nenad Zimonjic.