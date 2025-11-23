Coppa Davis, l'Italia eguaglia gli Stati Uniti: prima nazione a vincere 3 titoli consecutivi dal 1972

Sono sedici diversi i vincitori dalla prima edizione, nel 1900, a oggi. Questo dice la storia della Coppa dell'insalatiera. Il team che ne ha vinte di più è quello degli Usa con 32, poi c'è l'Australia con 28. Seguono Regno Unito e Francia (10), Svezia (7), Spagna (6), Italia (4), Russia, Germania e Repubblica Ceca. Il primo successo azzurro è datato 1976, quando la squadra formata da Corrado Barazzutti, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli s'impose sui padroni di casa del Cile. A questo, inoltre, va aggiunto che l'Italia è diventata la terza nazione a vincere sia la BJK Cup sia l’insalatiera nella stessa stagione in più di un anno, dopo USA e Australia.