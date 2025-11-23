Coppa Davis, l'Italia eguaglia gli Stati Uniti: prima nazione a vincere 3 titoli consecutivi dal 1972

© Getty Images
Gli azzurri di Volandri conquistano il quarto titolo nella propria storia, a 49 anni di distanza dal successo in Ciledi Martino Cozzi
L'Italia del tennis è nella storia. Grazie alla vittoria di Cobolli su Munar (2-1 in rimonta), gli azzurri hanno conquistato la quarta Coppa Davis della propria storia, la terza di fila. Con questo successo, gli azzurri diventano la prima nazione a vincere 3 titoli consecutivi di Coppa Davis da quando il Challenge Round è stato abolito dopo l'edizione del 1971. L'ultima nazione a vincere 3 o più titoli consecutivi erano stati gli Stati Uniti, che ne conquistarono 5 di fila dal 1968 al 1972. Dal 1968 al 1971, gli USA vinsero 4 titoli consecutivi partecipando ogni anno solo al Challenge Round, prima di ottenere il quinto titolo consecutivo nel 1972, nella prima edizione senza il Challenge Round.
Sono sedici diversi i vincitori dalla prima edizione, nel 1900, a oggi. Questo dice la storia della Coppa dell'insalatiera. Il team che ne ha vinte di più è quello degli Usa con 32, poi c'è l'Australia con 28. Seguono Regno Unito e Francia (10), Svezia (7), Spagna (6), Italia (4), Russia, Germania e Repubblica Ceca. Il primo successo azzurro è datato 1976, quando la squadra formata da Corrado Barazzutti, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli s'impose sui padroni di casa del Cile. A questo, inoltre, va aggiunto che l'Italia è diventata la terza nazione a vincere sia la BJK Cup sia l’insalatiera nella stessa stagione in più di un anno, dopo USA e Australia.