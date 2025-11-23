Logo SportMediaset

Seguici anche su

Tennis
COPPA DAVIS

Coppa Davis, l'Italia eguaglia gli Stati Uniti: prima nazione a vincere 3 titoli consecutivi dal 1972

Gli azzurri di Volandri conquistano il quarto titolo nella propria storia, a 49 anni di distanza dal successo in Cile 

di Martino Cozzi
23 Nov 2025 - 21:57
L'Italia del tennis è nella storia. Grazie alla vittoria di Cobolli su Munar (2-1 in rimonta), gli azzurri hanno conquistato la quarta Coppa Davis della propria storia, la terza di fila. Con questo successo, gli azzurri diventano la prima nazione a vincere 3 titoli consecutivi di Coppa Davis da quando il Challenge Round è stato abolito dopo l'edizione del 1971. L'ultima nazione a vincere 3 o più titoli consecutivi erano stati gli Stati Uniti, che ne conquistarono 5 di fila dal 1968 al 1972. Dal 1968 al 1971, gli USA vinsero 4 titoli consecutivi partecipando ogni anno solo al Challenge Round, prima di ottenere il quinto titolo consecutivo nel 1972, nella prima edizione senza il Challenge Round.

Coppa Davis, Italia campione per la terza volta di fila: Spagna battuta 2-0

Sono sedici diversi i vincitori dalla prima edizione, nel 1900, a oggi. Questo dice la storia della Coppa dell'insalatiera. Il team che ne ha vinte di più è quello degli Usa con 32, poi c'è l'Australia con 28. Seguono Regno Unito e Francia (10), Svezia (7), Spagna (6), Italia (4), Russia, Germania e Repubblica Ceca. Il primo successo azzurro è datato 1976, quando la squadra formata da Corrado BarazzuttiAdriano PanattaPaolo Bertolucci Antonio Zugarelli s'impose sui padroni di casa del Cile. A questo, inoltre, va aggiunto che l'Italia è diventata la terza nazione a vincere sia la BJK Cup sia l’insalatiera nella stessa stagione in più di un anno, dopo USA e Australia. 

Felicità azzurra, Cobolli: "Era il mio sogno, siamo una squadra unita"

