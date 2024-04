Da Sinner a Errani, ecco tutti gli azzurri in lotta per la qualificazione alle Olimpiadi nel tennis

PARIGI 2024

Il 22enne di Sesto Pusteria è certo del pass così come la collega Jasmine Paolini, tuttavia potrebbero essere in molti ad accedere alla rassegna olimpica complice anche le rinunce altrui

Nelle ultime ore si stanno scatenando le indiscrezioni sulle possibilità di vedere Jannik Sinner come portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024, ma per il tennis tricolore la corsa alla rassegna a cinque cerchi è ancora tutta aperta. Se il 22enne di Sesto Pusteria è sicuro del posto in Francia complice il primo posto nel ranking di qualificazione, per gli altri tre posti a disposizione del nostro paese i giochi sono ancora in corso e ogni torneo diventa importante per assegnare i pass mancanti.

QUANTI TENNISTI VANNO ALLE OLIMPIADI? E' NECESSARIO RAGGIUNGERE LE PRIME 56 POSIZIONE DELLA "RACE TO PARIS" E SPERARE NELLE RINUNCE

I tabelloni dei singolari includeranno 64 giocatori per ogni competizione, 56 dei quali avranno accesso diretto provenendo dalla graduatoria "Race to Paris" che prende in considerazione i risultati ottenuti negli ultimi 365 giorni prima della competizione a cinque cerchi. In vista del 10 giugno prossimo (data limite per la qualificazione), il tabellone sarà composto da 64 atleti di cui almeno uno proveniente dalla Francia (che difficilmente usufruirà del pass visto che dovrebbe aver un atleta nei primi 56), uno in qualità di Universality Place e altri sei che usufruiranno di una wild card offerta dall'ITF.

Di questi quattro posti saranno assegnati ai vincitori o ai finalisti delle competizioni continentali delle Americhe (finalisti del singolare maschile e femminile ai Giochi Panamericani del 2023), dell'Asia (vincitori del singolare maschile e femminile ai Giochi Asiatici del 2022) e dell'Africa (campioni del singolare maschile e femminile ai Giochi Africani 2023).

Gli altri due posti ITF saranno riservati ai campioni Olimpici o del Grande Slam nel singolare, che non si sono qualificati secondo altri criteri, a condizione che siano nella top 400 di singolare e non facciano superare la quota massima al loro paese, una condizione che potrebbero usufruire il britannico Andy Murray, ex campione olimpico e a soli cento punti dal pass diretto, l'austriaco Dominik Thiem, vincitore degli US Open 2020, e lo spagnolo Rafael Nadal, ancora alla ricerca della condizione migliore.

CHI SONO GLI ITALIANI CHE ANDRANNO ALLE OLIMPIADI 2024? SINNER SICURO, DARDERI, COBOLLI E SONEGO SI GIOCANO L'ULTIMO POSTO

Dalla speciale graduatoria va inoltre tenuta in considerazione la situazione di russi e bielorussi che potrebbero esser ammessi come neutrali (qualora rispettassero i limiti imposti dal CIO), in seconda battuta il numero di atleti che ogni nazione può condurre ai Giochi e per questo motivo andrebbero depennati alcuni statunitensi. In conclusione non va dimenticato che in quel periodo andranno in scena il combined di Washington (torneo ATP e WTA 500) e subito dopo i 1000 canadesi (ATP a Montreal, WTA a Toronto) e quello di Cincinnati portando i giocatori a saltare l'appuntamento pur di guadagnare punti (cosa che alle Olimpiadi non sarà possibile fare).

Qualora ci trovassimo al 10 giugno, data in cui verranno chiuse le qualificazioni, a Parigi insieme a Sinner ci andrebbero Lorenzo Musetti, trentatreesimo con 985 punti, Matteo Arnaldi, quarantesimo con 880, e Luciano Darderi, quarantaseiesimo con 781.

Essendo ancora a due mesi dalla conclusione, altri italiani potrebbero conquistare il pass con Flavio Cobolli che è il principale indiziato per un eventuale sorpasso con i suoi 745 punti e il quarantanovesimo posto in classifica. Più lontani Luca Nardi e Lorenzo Sonego, rispettivamente sessantatreesimo e sessantottesimo con 662 e 635 punti. Quasi fuori Fabio Fognini e Matteo Gigante che occupano la novantottesima posizione con 507 punti e la centundicesima con 448.

CHI SONO LE ITALIANE CHE PARTECIPERANNO ALLE OLIMPIADI? PAOLINI E COCCIARETTO LE UNICHE QUALIFICATE

Discorso molto più complicato in campo femminile dove la vetta della graduatoria è saldamente nelle mani della polacca Iga Swiatek che con 7500 punti precede l'americana Coco Goff e la bielorussa Aryna Sabalenka, ferme a 6590 e 5950 punti. L'Italia avrà con ogni probabilità a disposizione due pass con Jasmine Paolini, dodicesima con 2596 punti, ed Elisabetta Cocciaretto che è cinquantaseiesima a 962 e quindi inserita come ultima. Chi può ancora sperare è Lucia Bronzetti, sessantatreesima a quota 917, e Martina Trevisan, ottantacinquesima a 683.

TENNIS A PARIGI 2024, COME CI SI QUALIFICA PER IL DOPPIO? TRENTADUE COPPIE, VAVASSORI-BOLELLI ED ERRANI-PAOLINI SPERANO

Ogni evento di doppio prevede 32 squadre, due al massimo per nazione. I primi a qualificarsi saranno i primi 10 giocatori delle classifiche di doppio ATP e WTA, purché abbiano un partner disponibile dello stesso nazione tra i primi 300 di qualsiasi classifica, e la nomina del partner non faccia superare la quota massima del loro paese. Successivamente, le quote saranno distribuite utilizzando la classifica combinata dei partner. Infine, la priorità andranno alle squadre che hanno già giocatori qualificati per un evento di singolare.

Non avendo nessuno in top ten, l'Italia dovrà affidarsi alla ripartizione delle restanti quote con Simone Bolelli e Andrea Vavassori quasi certi di esserci visto che rispettivamente occupano la venticinquesima e la ventisettesima posizione della classifica ATP. Sommando i piazzamenti il totale fa 52 e questo dovrebbe bastare. Per il femminile la migliore è Paolini al 37esimo posto davanti alla compagna di doppio Sara Errani, quarantaseiesima, ottenendo così un totale di 83 che potrebbe esser ulteriormente migliorato nelle prossime settimane.

Al netto di rinunce l'Italia potrebbe condurre una seconda coppia sia al maschile che al femminile dove scorrendo la classifica sono presenti Marco Bortolotti e Lorenzo Musetti al maschile, Angelica Moratelli e Camilla Rosatello al femminile.

COME CI SI QUALIFICA PER IL DOPPIO MISTO? SOLO GLI ATLETI GIA' QUALIFICATI POTRANNO PRENDERE PARTE

Nel doppio misto ci saranno soltanto sedici squadre, una per nazione, che vedrà al via atleti già qualificati nel singolare o nel doppio. A quel punto sommando le loro posizioni in classifica si stilerà una classifica che porterà alla qualificazione. In questo caso l'Italia ha grosse chance di esserci, ma molto dipenderà se le nostre stelle Jannik Sinner e Jasmine Paolini vorranno scendere in campo o meno.

DOVE SI GIOCHERANNO I MATCH ALLE OLIMPIADI? LO STADE ROLAND-GARROS, DOVE TENNIS E BOXE SI INCROCIANO

Una delle strutture più iconiche delle Olimpiadi Estive è senza dubbio lo Stade Rolan-Garros, il celebre campo in terra rossa dove ogni anno va in scena l'omonimo slam di tennis. I fuoriclasse della racchetta avranno quindi modo di giocarsi un posto nella storia come poche volte ai Giochi è capitato, complice anche l'assenza della disciplina dal 1924 al 1988, tuttavia all'interno del campo Philippe Chatrier verrà installato anche un ring dove si svolgerà il torneo di boxe.