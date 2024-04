Sinner portabandiera a Parigi, Malagò apre: "C'è anche la cerimonia di chiusura"

PARIGI 2024

Il presidente del Coni: "C'è una regola non scritta in base a cui chi ha vinto un oro olimpico rappresenti il Paese, ma..."

Sinner, Pietrangeli, Panatta ... De Morpurgo: ecco i migliori italiani della storia del tennis























© ansa 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM A margine della giornata nazionale dell’impiantistica sportiva al Salone d’Onore del Coni, il presidente Giovanni Malagò apre alla possibilità che Jannik Sinner possa fare il portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024: "C'è una regola non scritta in base a cui chi ha vinto un oro olimpico rappresenti il Paese, ma ci sono anche i portabandiera alla fine dei Giochi". Porte, dunque, spalancate per il tennista numero 2 al mondo.

Malagò usa parole al miele per Sinner, grande modello e uno degli sportivi italiani ormai più conosciuti al mondo. "Sinner sta riscrivendo la storia. Siamo prima di tutto orgogliosi del suo atteggiamento oltre che dei suoi risultati sportivi - ha spiegato il numero 1 del Coni -. Da subito il Coni, ma in generale tutto l'ambiente sportivo, è stato felice nel leggere e sentire questa sua voglia di fare bene a Parigi. C'è un elemento che fa capire la sua intelligenza, perché anche i tornei più prestigiosi, che sono i 4 Slam, ci sono tutti gli anni, mentre i Giochi arrivano una volta ogni 4 anni, quindi devi essere in forma in quel determinato momento".

