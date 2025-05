Uefa critica Infantino per il ritardo al congresso della Fifa

La Uefa ha criticato il comportamento di Gianni Infantino, arrivato in ritardo al 75/o Congresso FIFA a Luque, in Paraguay. L'inizio del Congresso è stato posticipato di due ore, per dare il tempo al presidente della FIFA di arrivare dal Medio Oriente, dove accompagnava Donald Trump. "I cambiamenti dell'ultimo minuto al programma del Congresso FIFA sono profondamente deplorevoli", ha affermato la Uefa in una nota. "Cambiare il programma all'ultimo minuto per quella che sembra essere semplicemente una questione di interessi politici privati ;;non rende alcun servizio al calcio e sembra mettere i suoi interessi in secondo piano." Diversi rappresentanti europei, tra cui il presidente della Uefa Aleksander Ceferin, hanno protestato abbandonando la sala una volta iniziato il Congresso. Infantino si è scusato per il ritardo, adducendo problemi al volo, e ha sottolineato l'importanza della sua presenza in Qatar, Paese ospitante dell'ultima Coppa del Mondo, e in Arabia Saudita, che ospiterà l'edizione del 2034.