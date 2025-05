Dagli Internazionali al Vaticano: Jannik Sinner ricevuto da Papa Leone XIV

Visita speciale per Jannik Sinner in Vaticano. Il numero uno del ranking Atp è stato infatti ricevuto dal nuovo Pontefice, Leone XIV. All'incontro, che conferma la grande passione del Papa per il tennis, hanno partecipato anche la famiglia del campione azzurro, il presidente della FITP Angelo Binaghi e una delegazione della Federazione Italiana Tennis e Padel. Ad accompagnare Sinner dal Papa anche i genitori di Jannik, il papà Hanspeter e la madre Siglinde.