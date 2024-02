Le Olimpiadi si immergono nella storia: Parigi 2024 e i campi di gara attorno ai grandi monumenti

PARIGI 2024

La capitale francese ospiterà i Giochi in alcune delle località più conosciute dai turisti di tutto il mondo

Parigi 2024 prende forma: il presidente Macron inaugura il villaggio olimpico

















© ansa 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Quante città possono sfruttare scenari inconsueti come la Reggia di Versailles o la Torre Eiffel per ospitare competizioni sportive di alto livello? Con ogni probabilità nessuna se si eccettua Parigi che è pronta a vivere un'estate da grande protagonista con le Olimpiadi Estive 2024. A distanza di cento anni dall'ultima edizione a cinque cerchi la capitale francese si prepara a offrire una serie di campi di gara senza precedenti.

OLIMPIADI 2024, LA TORRE EIFFEL E IL CAMPO DI MARTE: DUE ARENE PER BEACH VOLLEY E ARTI MARZIALI

Chi avrà con ogni probabilità la miglior visuale sono i giocatori di beach volley che avranno la fortuna di disputare le proprie partite all'ombra della Torre Eiffel. A poche centinaia di metri dalla "Lady di Ferro" verrà installato un'arena dedicato allo sport da spiaggia, utile per regalare uno spettacolo unico. Spostandosi leggermente verso l'École Militaire si potrà incrociare anche il Campo di Marte, un'area verde utilizzata per le esercitazioni e le marce dall'esercito francese, tuttavia per l'occasione sarà occupato da un edificio temporaneo di 10.000 m² destinato a ospitare le gare di judo e lotta.

PARIS 2024, LA REGGIA DI VERSAILLES E L'ELEGANZA DELL'EQUITAZIONE E DEL PENTATHLON MODERNO

Le Olimpiadi approderanno anche alla corte del Re Sole grazie a due delle discipline più "nobili" della storia a cinque cerchi: l'equitazione e il pentathlon moderno. La Reggia di Versailles diverrà per qualche settimana un campo di gara dove cavalli e cavalieri si sfideranno all'interno di un'arena temporanea all'aperto sulla spianata dell'Etoile Royale a ovest del Canal Grande, nel cuore dei giardini del Palazzo, pronti per ospitare le gare di dressage, cross country e salto ostacoli, nonché le prove di pentathlon moderno (esclusi i round di scherma).

GIOCHI OLIMPICI DI PARIGI 2024, GLI CHAMPS-ÉLYSEES E LA SCHERMA AL GRAND PALAIS

Per avvicinarsi alla modernità occorre fare una tappa ad Avenue des Champs-Élysées, il lungo viale alberato voluto nel Seicento da Maria de' Medici e divenuto il cuore pulsante di Parigi. Proprio lì sorge il Grand Palais, il celebre edificio costruito per l'Esposizione Universale del 1900 noto per il suo tetto in vetro. Lì dentro andranno in scena le prove di scherma e di taekwondo rafforzando così il legame che lo unisce con lo sport grazie ai Mondiali di scherma del 2010 e il passaggio del Tour de France nel 2017.

OLYMPICS GAMES 2024, PLACE DE LA CONCORDE E L'ESORDIO DELLA BREAK DANCE

Percorrendo gli Champs-Élysées si può tranquillamente giungere nei pressi di Place de La Concorde, il centro delle discipline destinate a fare il proprio esordio a Parigi. In un luogo particolarmente amato dai francesi in quanto fulcro della Rivoluzione del 1789 oltre che di diversi eventi che hanno caratterizzato la storia transalpina, la piazza ospiterà la BMX Freestyle, lo skateboard, la break dance e il basket 3X3.

© twitter OLIMPIADI IN FRANCIA, L'ESPLANADE DES INVALIDES, IL TIRO CON L'ARCO E LA MARATONA SOTTO LO SGUARDO DI NAPOLEONE

Rimanendo in tema "rivoluzionario" è impossibile non citare Napoleone Bonaparte che oggi riposa nella Dôme des Invalides. A pochi passi si estende un ampio prato noto come Esplanade des Invalides che si apre a nord dell'Hôtel des Invalides, un complesso seicentesco oggi destinato a ospitare musei, monumenti, un ospedale e una casa di riposo per i veterani di guerra. Su quell'erba si terranno le volée dei tornei di tiro con l'arco oltre all'arrivo della maratona.

PARIGI 2024: LO STADE ROLAND-GARROS, DOVE TENNIS E BOXE SI INCROCIANO

Una delle strutture più iconiche delle Olimpiadi Estive è senza dubbio lo Stade Rolan-Garros, il celebre campo in terra rossa dove ogni anno va in scena l'omonimo slam di tennis. I fuoriclasse della racchetta avranno quindi modo di giocarsi un posto nella storia come poche volte ai Giochi è capitato, complice anche l'assenza della disciplina dal 1924 al 1988, tuttavia all'interno del campo Philippe Chatrier verrà installato anche un ring dove si svolgerà il torneo di boxe.

IL PARCO DEI PRINCIPI E LO STADE VELODROME, DUE CITTA' PER IL CALCIO ALLE PROSSIME OLIMPIADI

Per vedere il calcio alle Olimpiadi non sarà sufficiente rimanere a Parigi, ma in alcuni casi potrebbe esser necessario muoversi sino a Marsiglia dove andrà in scena una parte del torneo. Le strutture prescelte saranno il Parco dei Principi, casa del Paris Saint Germain, e lo Stade Velodrome dove l'Olympique Marsiglia disputa i proprio match casalinghi.

LO STADE DE FRANCE: L'ATLETICA APPRODA NELLA SEDE DEI MONDIALI DI RUGBY

Il calcio non sarà invece di scena allo Stade de France dove la Nazionale gioca tendenzialmente le proprie sfide. Il pallone di cuoio lascerà spazio alla palla ovale con gli uomini del rugby a 7 impegnati sul terreno che ha ospitato la finale dell'ultima Coppa del Mondo. Attorno al campo si disputeranno invece le prove di atletica leggera per uno scenario mozzafiato.

LO STADIO YVES-DU-MANOIR, L'ULTIMO REDUCE DELLE OLIMPIADI 1924

A ricordarci che le Olimpiadi si sono svolte già una volta a Parigi nel 1924 c'è lo Stadio Yves-du-Manoir, situato in periferia, a Colombes. Eretto nel 1907 e ristrutturato per i Giochi qualche decennio dopo, la struttura è stato il centro dei giochi un secolo fa, ora si prepara a vivere le sfide di hockey su prato.

TEAHUPO'O: IL SURF A TAHITI E LA PRIMA VOLTA PER UN AMBIENTE DI GARA FUORI DAL CONTINENTE

Pensare di surfare sull'Oceano Atlantico era veramente complicato, motivo per i francesi hanno pensato bene di sfruttare una località sì all'interno del territorio nazionale, ma dall'altra parte del mondo. Stiamo parlando di Teahupoʻo, un villaggio sulla costa sud-occidentale di Tahiti dove gli appassionati delle onde potranno sfidarsi all'interno di un vero e proprio paradiso naturale, capace di coinvolgere anche i territori d'Oltreoceano.