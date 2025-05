Tennis, Internazionali d’Italia: per Sinner c’è Ruud, Alcaraz in semifinale

TABELLONE MASCHILE

Dopo quasi un giorno dall'inizio previsto della partita, Casper Ruud riesce a giocare, e a vincere, il suo ottavo di finale a Roma. In questo modo, lo scandinavo si qualifica per il quarto contro Jannik Sinner, chiamato a migliorarsi per avere ragione del norvegese. Jaume Munar non poteva rappresentare un ostacolo insormontabile, e infatti Ruud impiega poco più di un'ora e mezza di gioco per superare l'iberico, numero 66 della classifica Atp. Il primo set è totalmente in favore del prossimo avversario dell'azzurro, che sfrutta subito la palla break a disposizione (2-0) e poi ha tre set point sul servizio dello spagnolo, che si difende. Poco male, perché al momento di servire per il set lascia a zero l'avversario. Lo scenario si ripete nel secondo, ma stavolta anche Ruud concede: sul 4-3, Munar ha due palle break per pareggiare i conti, ma alla fine non riesce a sfruttarle. Inevitabile, allora, il 6-3, 6-4. Sinner, che ha già detto di dover alzare il livello nei prossimi turni, è chiamato a superare il numero 7 al Mondo per raggiungere in semifinale l'amico Hurkacz o Paul.