Wimbledon, Sinner spiega il cambio nello staff: "Ho scelto una strada diversa. Timing insolito, ma non mi condizionerà"

Dopo aver perso in finale il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros, sempre contro il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è pronto a tuffarsi sull'erba di Wimbledon. Il torneo londinese per il numero uno del ranking Atp inizierà con una novità nello staff dopo l'interruzione della collaborazione con Panichi e Badio, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista, che ha stupito. "Era una separazione decisa dopo il torneo di Halle, non è successo niente di eclatante e nello sport queste cose capitano. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme, ma a volte bisogna prendere strade differenti e sono curioso di vedere queste due settimane a Londra. Al momento non ho pensato a sostituti, capisco il timing strano ma avendo lavorato molto prima non condizionerà il mio torneo questa scelta" ha subito spiegato Sinner in conferenza stampa.