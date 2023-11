Coppa Davis, il montepremi: quanto possono guadagnare Sinner & Co.

TENNIS

Chi vince la competizione si porta a casa poco meno di tre milioni di dollari da dividere tra giocatori e federazione

© Getty Images In Coppa Davis non c'è in palio solo l'onore e la gloria, ma anche un discreto montepremi. Conti alla mano, chi alzerà la famosa "Insalatiera d'argento" incasserà in totale poco meno di tre milioni di dollari. Un bel bottino su cui Sinner e compagni possono ancora mettere le mani dopo aver staccato il pass per la semifinale. Battendo l'Olanda, gli azzurri e la Federazione Italiana Tennis al momento si sono già garantiti rispettivamente circa 1.2 milioni di dollari e 552mila dollari, ma la competizione non è ancora finita e si può puntare più in alto.

Superando la Serbia di Djokovic in semifinale, infatti, il montepremi salirebbe ancora col passaggio all'ultimo atto del torneo. La seconda classificata dovrebbe assicurarsi intorno ai 1.3 milioni di dollari per i giocatori e ai 623mila dollari per la federazione. Al vincitore della Davis, invece, dovrebbero andare circa 1.8 milioni di dollari per i giocatori (nel caso dell'Italia Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli) e 910mila dollari per la rispettiva federazione.