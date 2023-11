Coppa Davis, Sinner e Sonego vincono il doppio e portano l'Italia in semifinale 

coppa davis

Dopo la sconfitta di Arnaldi e la vittoria dell'altoatesino, gli azzurri vincono contro Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor per 6-3 6-4 battendo l'Olanda per 2-1

L'Italia fatica, ma supera per 2-1 l'Olanda e vola in semifinale di Coppa Davis. Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi contro Botic Van De Zandschulp e la vittoria di Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor, fondamentale si è rivelato il doppio con il 22enne di Sesto Pusteria costretto a scendere nuovamente in campo a pochi minuti dalla conclusione del singolare e regolare insieme a Lorenzo Sonego gli orange Wesley Koolhof e Griekspoor nei quarti di finale.

Una sfida non semplice sulla carta considerato che l'altoatesino e il torinese raramente hanno giocato in doppio assieme se si esclude qualche eccezione proprio nella massima competizione tennistica. Ciò non ha impedito a Sinner di esser implacabile al servizio consentendo anche al compagno di trovare le misure dopo un inizio di partita più all'insegna degli orange, favoriti dalla presenza di Koolhof che si è giocato le Atp Finals insieme all'inglese Neal Skupski.

Decisivo è stato proprio il break messo a segno nel turno di servizio del 34enne di Zevenaar che non è riuscito a resistere sotto i colpi di Sinner e le risposte sempre più brucianti di Sonego che, con il passare dei game, ha trovato la leggerezza necessaria per colpire in contropiede chiudendo sul 6-3.

Medesimo canovaccio per il secondo set dove gli azzurri hanno aumentato la fiducia in sè stessi e hanno così ridotto al minimo le possibilità per gli olandesi con il break che è arrivato nuovamente nel turno di servizio di Koolhof e ha consentito al duo tricolore di chiudere il match sul 6-4 e realizzare il punto decisivo per superare il turno.

Tornati fra le prime quattro al mondo dopo la sconfitta patita lo scorso anno a vantaggio del Canada, i ragazzi di Filippo Volandri dovranno ora attendere l'esito dell'incontro fra Serbia e Gran Bretagna che scenderanno in campo in serata a Malaga e affronteranno gli azzurri nel match in programma sabato 25 novembre.

LA CRONACA DEL MATCH IN DIRETTA

Giocatori Set Game Jannik Sinner e Lorenzo Sonego 2 6 Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor 0 4

SECONDO SET

6-4 Sinner non sbaglia sulla seconda e impedisce agli olandesi di rimanere in gioco chiudendo il match sul 6-3 6-4 portando l'Italia in semifinale

5-4 Stavolta gli olandesi non sbagliano e allungano il match costringendo agli azzurri a sfruttare il servizio di Sinner per vincere

5-3 Sonego appare perfetto soprattutto sulla seconda, aprendo a tratti il gioco per Sinner che per due volte tocca a rete e consente agli azzurri di avvicinarsi alla vittoria

4-3 Ancora una volta l'Italia raccoglie tre palle break grazie alle risposte profonde di Sinner e di Sonego, ma due "stecche" aprono la strada agli olandesi grazie a Koolhof. Ciò non basta per evitare l'errore a rete di Griekspoor che vede gli azzurri strappare il servizio e avvicinarsi al successo finale

3-3 Due ace di Sinner rimettono i giochi in parità, ma fondamentale si conferma l'apporto di Sonego che, dopo aver osservato lo scambio da fondocampo da parte del 22enne di Sesto Pusteria, para la risposta di Griekspoor e apre la strada al punto

3-2 Griekspoor non sbaglia al proprio turno di servizio e, complice l'agilità e la rapidità di Koolhof, ottiene il punto del vantaggio

2-2 Game particolarmente combattuto complice alcune imprecisioni in risposta di Sonego che, dopo aver annullato una palla break, si riscatta e riporta l'Italia sul pari grazie a tre prime di servizio impeccabili

1-2 Sonego si scatena e prima riesce a mandar in confusione gli olandesi e poi risponde secco con il dritto portando a casa due palle break annullate dagli avversari. Sinner però apparecchia il colpo per il piemontese che non si fa pregare e riporta a un'altra palla break, nuovamente annullata da Koolhof e Griekspoor. Il servizio dell'esperto orange rimette le cose in equilibrio e consente ai Paesi Bassi di conservare il servizio

1-1 Stavolta non è soltanto Sinner a decidere le sorti del match, ma anche di Lorenzo Sonego che impone due fondamentali risposte a rete e concede all'Italia la possibilità di tornare in parita con un game a zero punti

0-1 Le prime di Griekspoor consentono all'Olanda di aprire il set in vantaggio dopo che Sinner prova a tenere in partita l'Italia grazie alle risposte da fondocampo, ma che non può nulla di fronte alla precisione dell'avversario

PRIMO SET

6-3 L'Italia vince il primo set con autorità grazie a un Sinner sontuoso che sfodera una prima ingiocabile, colpendo spesso al centro, e sistemando le cose con la seconda nell'unico caso in cui arriva il fallo

5-3 Break per l'Italia che rimonta l'iniziale vantaggio di Koolhof grazie alle risposte di Sinner che, da fondo campo, diventano ancora una volta fondamentali e si aggiungono alla diagonale di Sonego che stendono gli orange e avvicinano gli azzurri alla vittoria del set

4-3 Medesimo discorso del precedente turno di servizio di Sonego. Il piemontese colpisce in battuta e porta la formazione tricolore sul 40-0, poi subisce il ritorno degli avversari che involontariamente colpiscono alla testa Sinner e trovano la palla break. L'altoatesino torna però a colpire e, recuperando con una volèe particolarmente complicata e poi anticipando il gioco degli sfidanti, riporta l'Italia in vantaggio.

3-3 Gli azzurri provono ad ampliare il gioco, ma al servizio gli olandesi non sbagliano e ritrovano immediatamente il pareggio

3-2 Sinner è una sentenza al servizio e mette a segno l'ennesimo ace della giornata, ma fondamentale è la risposta a rete di Sonego che chiude velocemente la pratica

2-2 L'Italia si trova avanti con tre palle break complice gli errori di Koolhof e Griekspoor che gettano a rete, a cui si aggiunge una risposta di Sinner contro il più esperto degli olandesi, però poi gli orange escono alla distanza e riportano il match in parità

2-1 L'Italia soffre, rischia una palla break, ma riesce a recuperare grazie a Sinner che, nonostante le difficoltà a rete, stoppa una volèe di Koolhof e poi consente a Sonego di chiudere al servizio la partita mantenendo il proprio turno di battuta

1-1 Olandesi perfetti sul servizio colpendo soprattutto al centro e in direzione di Lorenzo Sonego che non sembra esser ancora entrato in partita, ma che ora ha dalla sua la battuta

1-0 Sinner inizia subito a far male rimanendo a fondo campo e costringendo Koolhof a rispondere profondo, aprendo così il match con un punto

Gli azzurri iniziano a scaldarsi scambiando alcuni colpi con gli avversari prima di scendere nuovamente in campo con Sinner che ha avuto pochi minuti per recuperare le energie dopo la sfida con Griekspoor, anche lui nuovamente in campo.

