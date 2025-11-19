Coppa Davis, l'Italia sfida l'Austria con Berrettini e Cobolli: in palio la semifinale con il Belgio

Già prima del ritiro del numero 1 del mondo la strada verso la finale sembrava alla portata. Ora ancora di più, senza Alcaraz e con la vittoria, a sorpresa, del Belgio sulla Francia. Prima di pensare a un'eventuale semifinale bisogna superare i quarti contro l'Austria, avversario di giornata. Il primo singolare alla "Super Tennis Arena" di Bologna è in programma alle 16. Volandri ha fatto le sue scelte: i singolaristi saranno Berrettini, apparso in forma smagliante e carichissimo in queste giornate di avvicinamento, e Cobolli, l'azzurro con la classifica migliore (22) dietro a Sinner e Musetti, con Bolelli e Vavassori per il doppio. Berrettini-Cobolli è la terza coppia di singolaristi diversa in tre anni: un'ulteriore conferma del momento d'oro del movimento tennistico italiano.