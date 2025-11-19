Curaçao, il sogno è realtà: è la nazione più piccola a qualificarsi per un Mondiale

La squadra dell'isola caraibica ha ottenuto questo storico risultato nonostante l'assenza del suo allenatore Dick Advocaat in panchina. Il 78enne, che in carriera ha guidato anche la nazionale olandese in tre diverse occasioni oltre a Corea del Sud, Belgio e Russia, è dovuto tornare nei Paesi Bassi lo scorso fine settimana per motivi familiari. Il ct ha stabilito anche un record: la prossima estate sarà l'allenatore più anziano a guidare una nazionale in una fase finale del Mondiale.