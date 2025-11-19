Curaçao, il sogno è realtà: è la nazione più piccola a qualificarsi per un Mondiale

Grazie al pareggio contro la Giamaica, l'isola caraibica strappa il pass per il torneo che si disputerà l'estate prossimadi Redazione
© IPA
Curaçao è nella storia. Grazie al pareggio in trasferta per 0-0 contro la Giamaica, diventa la nazione più piccola del pianeta per popolazione a qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo chiudendo al primo posto e senza sconfitte il Gruppo B di qualificazione della Concacaf. Secondo l'ufficio centrale di statistica di Curaçao, il paese ha una popolazione di 156.115 abitanti.
La squadra dell'isola caraibica ha ottenuto questo storico risultato nonostante l'assenza del suo allenatore Dick Advocaat in panchina. Il 78enne, che in carriera ha guidato anche la nazionale olandese in tre diverse occasioni oltre a Corea del Sud, Belgio e Russia, è dovuto tornare nei Paesi Bassi lo scorso fine settimana per motivi familiari. Il ct ha stabilito anche un record: la prossima estate sarà l'allenatore più anziano a guidare una nazionale in una fase finale del Mondiale.
La partita ha tenuto tutti i tifosi di Curaçao con il fiato sospeso: nel secondo tempo, durato circa 56 minuti, la Giamaica ha provato in tutti i modi a portarsi in vantaggio, colpendo anche due legni, ma la nazionale caraibica è riuscita a resistere puntando a casa il punto necessario per strappare il pass mondiale. Indagando un po' più a fondo, come sottolineato da Tuttomercatoweb, la squadra è composta per la maggior parte da calciatori che giocano in Olanda: il difensore centrale, ad esempio, è Armando Obispo del PSV Eindhoven. Tra loro c'è anche qualcuno con un passato in Italia, come Livano Comenencia che in estate ha lasciato la Juventus Next Gen dopo due anni.
Insieme a Curaçao nella notte hanno strappato il pass per la manifestazione anche Panama e Haiti (52 anni dopo l'ultima apparizione). L'Islanda, con poco più di 350mila abitanti, era a oggi la nazione meno popolosa ad aver raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo quando si qualificò per il torneo in Russia 2018.