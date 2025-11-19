LeBron James torna in campo: nuovo record di doppia cifra

Questa è la 23esima stagione in NBA per l'asso dei Lakersdi Redazione
L'attesa è stata più lunga del previsto, ma nella notte LeBron James è finalmente tornato sul parquet. Costretto a saltare le prime 14 partite dei Lakers a causa di un problema al nervo sciatico, il fuoriclasse ha fatto il suo debutto stagionale nella vittoria casalinga per 140-126 contro gli Utah Jazz, registrando la sua incredibile 23ª stagione NBA: un traguardo che nessun altro nella storia aveva mai raggiunto.
Il rientro è stato subito positivo. James ha chiuso con 11 punti, 12 assist, 3 rimbalzi e una palla recuperata in meno di 30 minuti. Quegli 11 punti, oltre a contribuire al successo gialloviola, gli hanno permesso di estendere a 1.293 la striscia di partite consecutive in doppia cifra, una serie iniziata il 6 gennaio 2007.
Al termine del match, a coach JJ Redick è stato chiesto quanto tempo servirà al numero 23 per tornare al suo massimo livello. La risposta è stata semplice e sincera: "Non ne ho davvero idea. In teoria ci vorrebbe un po', ma LeBron è fatto in maniera diversa rispetto a tutti gli altri".
LE ALTRE: GOLDEN STATE CADE A ORLANDO, PROSEGUE LA SERIE POSITIVA DEI PISTONS
Nella notte dell'Nba i Golden State Warriors escono sconfitti dalla trasferta di Orlando con i Magic (121 a 113 per i padroni di casa), nonostante i 34 punti messi a segno da Stephen Curry. Prosegue la serie positiva dei Detroit Pistons, che superano 120 a 112 gli Hawks ad Atlanta, anche grazie ai 25 punti e 10 assist di Cade Cunningham. Jaylen Brown protagonista con 29 punti nel match vinto 113 a 99 dai suoi Boston Celtics sul campo dei Brooklyn Nets, mentre Harrison Barnes trascina al successo con 23 punti i San Antonio Spurs contro i Memphis Grizzlies (111 a 101 il risultato). Shaedon Sharpe (29 punti) mette lo zampino nel successo dei Phoenix Suns contro i Portland Trail blazers (127 a 110).