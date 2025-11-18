Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
COPPA DAVIS

Coppa Davis, il Belgio batte a sorpresa la Francia e si prende la semifinale: ora Italia o Austria

I belgi si impongono 2-0 nel quarto di finale che apre la manifestazione: decisiva la vittoria di Bergs su Rinderknech

18 Nov 2025 - 21:29

Parte la Final Eight di Coppa Davis 2025 e il primo verdetto sorride al Belgio. La selezione di Steve Darcis vince 2-0 il quarto di finale contro la Francia e stacca il pass per le semifinali, dove affronterà la vincente di Italia-Austria. A regalare il successo ai belgi alla ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere ci pensano Raphael Collignon e Zizou Bergs, vincenti rispettivamente 2-1 su Corentin Moutet e 2-0 su Arthur Rinderknech. Non serve il doppio.

Leggi anche

Italia senza Sinner e Musetti a caccia dell'impresa: la terza Davis di fila per fare la storia

LE PARTITE
Il quarto di finale tra la Francia e il Belgio apre la Final Eight di Coppa Davis 2025, manifestazione che mette in palio l’ambita “Insalatiera”. A prendersi il primo vantaggio nel primo match in scena alla ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere è Raphael Collignon, vincente nella sfida in singolare contro Corentin Moutet. Il tennista nato a Rochester ha bisogno però di una rimonta, visto che a vincere 6-2 il primo set è il francese, il quale toglie rapidamente il servizio per due volte all’avversario già nei primi tre game e concede soltanto due palle break. Moutet sembra in controllo e, invece, nel secondo set perde completamente la testa e permette a Collignon di vincere 7-5: tanti doppi falli e follie sotto rete da parte del transalpino riaprono il match. La sfida tra i due si decide allora al terzo set, dove ad avere la meglio è nuovamente Raphael, sempre con il parziale di 7-5. Risolutivo è un altro doppio fallo di Corentin, che consente così al rivale di chiudere la pratica al primo match point: 2-6, 7-5, 7-5 il risultato finale. I belgi si presentano, dunque, al secondo incontro in singolare con la possibilità di chiudere già ogni discorso (senza necessità di ricorrere al doppio) e per farlo si affidano a Zizou Bergs. L’atleta di Lommel scende in campo contro Arthur Rinderknech e si dimostra solidissimo in battuta. Il belga non offre infatti mai il fianco all’avversario, il quale incassa invece il break nel quarto gioco: a fare suo il primo set 6-3 è quindi Bergs. Zizou si conferma poi nel secondo set, strappando la battuta a Rinderknech nel quinto game, ma poi trema al momento di chiudere i giochi: il belga incassa infatti il break nel decimo game e dà nuova fiducia al rivale. Arthur cavalca l’onda e si porta avanti, ma poi non concretizza due set point. A decidere è allora il tie-break, dove Bergs riemerge e si impone 7-4. Il risultato finale recita quindi 6-3, 7-6(4), score che vale la seconda vittoria di giornata per il Belgio e la qualificazione alla semifinale: l’avversario uscirà dalla sfida tra Italia e Austria.

coppa davis
bologna
belgio
francia
semifinale

Ultimi video

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:38
MCH ALCARAZ E I TIFOSI A TORINO 17/11 MCH

Alcaraz, bagno di folla il giorno dopo la sconfitta contro Sinner

00:39
DICH SINNER POST FINALS DICH

Sinner: "Un sollievo di fine stagione, un po' come l'anno scorso ma stavolta più potente, più forte"

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:18
DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

I più visti di Tennis

Sinner, dopo la vittoria esplode la festa con Laila e il suo team tra risate e champagne FOTO

Dall'imbattibilità al montepremi da urlo: tutti i record di Sinner alle Atp Finals

DICH SINNER POST FINALS DICH

Sinner: "Un sollievo di fine stagione, un po' come l'anno scorso ma stavolta più potente, più forte"

Sinner, nel 2025 statisiche da Federer e guadagni milionari | TUTTI I NUMERI

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

Sinner esulta: "Significa tanto chiudere così la stagione, vincere qui è fantastico"

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:55
Atalanta, D'Amico: "Palladino ha portato grande entusiasmo. Dispiace però per Juric"
21:34
Piatek: "Ritorno in Serie A? Tutto è possibile"
21:30
Buffon Jr non si ferma: altra tripletta con l'U19 della Repubblica Ceca
21:29
Il Belgio batte a sorpresa la Francia e si prende la semifinale: ora Italia o Austria
21:23
Piatek non dimentica il Milan: "Gli auguro di vincere lo Scudetto"