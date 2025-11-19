Logo SportMediaset

Nba, LeBron James in campo: nuovo record di doppia cifra

19 Nov 2025 - 09:34
L'attesa è stata più lunga del previsto, ma nella notte LeBron James è finalmente tornato sul parquet. Costretto a saltare le prime 14 partite dei Lakers a causa di un problema al nervo sciatico, il fuoriclasse ha fatto il suo debutto stagionale nella vittoria casalinga per 140-126 contro gli Utah Jazz, registrando la sua incredibile 23ª stagione NBA: un traguardo che nessun altro nella storia aveva mai raggiunto. Il rientro è stato subito positivo. James ha chiuso con 11 punti, 12 assist, 3 rimbalzi e una palla recuperata in meno di 30 minuti. Quegli 11 punti, oltre a contribuire al successo gialloviola, gli hanno permesso di estendere a 1.293 la striscia di partite consecutive in doppia cifra, una serie iniziata il 6 gennaio 2007. Al termine del match, a coach JJ Redick è stato chiesto quanto tempo servirà al numero 23 per tornare al suo massimo livello. La risposta è stata semplice e sincera: «Non ne ho davvero idea. In teoria ci vorrebbe un po', ma LeBron è fatto in maniera diversa rispetto a tutti gli altri». 

