Coppa Davis, Italia-Stati Uniti 1-0: Sonego regala il primo punto agli azzurri

COPPA DAVIS

Il torinese si impone 6-3, 7-6(7) su Tiafoe: Musetti sfiderà Fritz con l'obiettivo di centrare la semifinale

© Getty Images Va all'Italia il primo punto nel quarto di finale di Coppa Davis contro gli Stati Uniti: nel singolo d'apertura di Malaga, infatti, Lorenzo Sonego si impone su Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3, 7-6(7) dopo 1 ora e 59 minuti di gioco. Decisivo il break nel sesto game del primo parziale e il tie-break del secondo: ora Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz e, in caso di successo, sarà qualificazione in semifinale per gli azzurri.

SONEGO-TIAFOE 2-0

Iniziano nel migliore dei modi le Final 8 di Coppa Davis per l'Italia: a Malaga, Lorenzo Sonego batte Frances Tiafoe e regala il primo punto agli azzurri. Il torinese si impone 6-3, 7-6(7) sull'americano, apparso spento e in parte del match nervoso, vendicando il ko di Parigi-Bercy dello scorso 31 ottobre. Nel primo parziale, regna l'equilibrio fino al sesto game, quando il 27enne strappa il servizio per poi annullare la palla break e salire sul 4-2, un vantaggio che si trasforma nel 6-3 del primo set. Nel secondo, Tiafoe resiste e riesce a procurarsi anche due set point, tuttavia non sfruttati. Si va così al tie-break e, dopo il possibile 7-4 prima e il 7-5 poi, Sonego chiude i giochi al terzo tentativo: 9-7 e vittoria in 1 ora e 59 minuti di gioco. Il primo singolo va dunque all'Italia, che sale sull'1-0 e si porta ad un successo dalle semifinali. Gli Stati Uniti, invece, sono già con le spalle al muro: un'altra sconfitta vorrebbe dire eliminazione dalla Coppa Davis.