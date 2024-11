Coppa Davis, Italia-Argentina 0-1: Musetti cade 0-2 contro Cerundolo

Lorenzo Musetti ha commentato così, a caldo, la sconfitta: "Brutto esordio qua a Malaga, una partita con tanta tensione da entrambe le parti. Nel primo set ci sono stati dei break e poteva andare da entrambe le parti, lui è cresciuto e io non ho trovato confidenza con la velocità di palla, ho trovato difficoltà e non sono riuscito a reagire e a fare qualcosa di diverso per cambiare l’andamento del match. Io credo che non sia stata colpa dell’atteggiamento, era quello che avevo e che sentivo. C’è molto dispiacere da parte mia, non sono riuscito a trovare il mio miglior tennis perché ho fatto buoni giorni di allenamento, mi sentivo maturo per servire tanto oggi. È stata la decisione del capitano e mi è dispiaciuto non portare il punto alla squadra. Devo ringraziare i miei compagni e il team, che anche in questa brutta giornata sono riusciti a tenermi su il morale ed è la cosa importante. Ora è importante andare a tifare Jannik "