Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Coppa Davis, Canada-Israele si disputerà a porte chiuse: "Dobbiamo proteggere giocatori e pubblico"

Le squadre si affronteranno il 12 e il 13 settembre a Halifax per conquistare un posto nella rassegna 2026, con fase finale in programma a Bologna

10 Set 2025 - 13:51
© IPA

© IPA

Il Canada si prepara a una sfida particolarmente delicata in Coppa Davis, tuttavia non potrà contare sul sostegno del proprio pubblico. La sfida contro Israele in programma ad Halifax il 12 e il 13 settembre prossimi si svolgerà a porte chiuse al fine di evitare possibili disordini. A confermarlo è stato il Tennis Canada che, “in seguito a preoccupazioni crescenti per la sicurezza”, ha deciso in accordo con l'ITF di disputare la sfida senza sostenitori sugli spalti.

Una notizia che ha colpito gli appassionati di tennis nordamericani, pronti a sostenere i propri paladini nella corsa per la Coppa Davis 2026 che vedrà la fase finale disputarsi a Bologna. Troppo alto però il "rischio di significative interruzioni durante l’evento" evidenziato dalle autorità locali che ha portato la Federazione a questa drastica scelta che potrebbe segnare il futuro del tennis canadese dopo la sorprendente sconfitta lo scorso inverno contro l'Ungheria che ha escluso i nordamericani dalla corsa per l'Insalatiera.

“Al centro di questa decisione difficile c’è la responsabilità di proteggere le persone e allo stesso tempo dover garantire lo svolgimento dell’incontro - ha spiegato il CEO di Tennis Canada Gavin Ziv -. È stata una scelta deludente, giocare senza spettatori era l’unico modo per salvaguardare tutti e permettere che la sfida si tenesse regolarmente ad Halifax. Non vediamo l’ora di tornare in futuro in New Scotland con la squadra canadese per coinvolgere i tifosi locali"

canada
israele
coppa davis

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

US Open, non solo Trump: parata di stelle a NY per la finale Sinner-Alcaraz

Alcaraz re degli Us Open e del ranking: un Sinner sottotono si inchina e perde il trono

La maledizione di Drake si è abbattuta anche su Sinner: Jannik va ko e 300 mila dollari in fumo

La ex di Sinner: "Rune mi avrà scritto dieci volte... è un po' disperato, lo fa con tutte"

Jannik Sinner

Sinner: "Carlos ha giocato meglio di me, più di così non potevo fare"

Sinner abdica e... cambia gioco: "Devo uscire dalla comfort zone e diventare più imprevedibile"

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:16
Basket, Petrucci: "Banchi ct? La strada è tracciata"
14:13
Bologna, stop per Pobega e Sulemana
14:11
Milan, Adli all'Al Shabab: 7 milioni ai rossoneri
Edizione ore 13.00 del 10 settembre
14:07
Edizione ore 13.00 del 10 settembre
14:06
Fiorentina, il retroscena su Kean: il Napoli è stato vicino all'attaccante