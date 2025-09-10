Coppa Davis, Canada-Israele si disputerà a porte chiuse: "Dobbiamo proteggere giocatori e pubblico"

“Al centro di questa decisione difficile c’è la responsabilità di proteggere le persone e allo stesso tempo dover garantire lo svolgimento dell’incontro - ha spiegato il CEO di Tennis Canada Gavin Ziv -. È stata una scelta deludente, giocare senza spettatori era l’unico modo per salvaguardare tutti e permettere che la sfida si tenesse regolarmente ad Halifax. Non vediamo l’ora di tornare in futuro in New Scotland con la squadra canadese per coinvolgere i tifosi locali"