ATP 500 di Halle: Flavio Cobolli lotta, ma deve arrendersi ai quarti di finale ad Alexander Zverev

Inizio subito in salita per Cobolli che in apertura ha dovuto cedere il servizio a Zverev, tuttavia si è immediatamente riscattato portandosi sul 40-0 già nel secondo game. Il teutonico non ha però mollato il colpo annullando tre palle break e andando così immediatamente sul 2-0. Situazione che si è ripetuta nuovamente due game dopo con Cobolli avanti ancora sul servizio del tedesco (particolarmente falloso in battuta) e costretto a cedere il punto.