Sinner e la cambiale di Halle: l'azzurro rischia di esser superato da Alcaraz entro fine anno

"Sogno o son desto?" Si sta chiedendo Jannik Sinner dopo la sconfitta subita all'ATP 500 di Halle contro Aleksandr Bublik. Il 23enne di Sesto Pusteria non è riuscito a difendere il titolo conquistato lo scorso anno sull'erba tedesca perdendo di fatto 450 punti in classifica. Una "cambiale" pesante, che potrebbe diventare ancor più decisiva dopo Wimbledon.