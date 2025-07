Cobolli: "Nole mi ha detto che arriverò tra i top 10 al mondo. Fognini idolo". Djokovic: "Ora sotto con Sinner"

"Prima di tutto congratulazioni a Flavio per un grande torneo e una grande battaglia. Ci avevo giocato contro una volta sul cemento ma ci siamo allenati spesso insieme, l'avevo visto qui ma c'è una bella differenza tra allenarsi e giocare. Mi ha sorpreso per il coraggio con cui ha giocato, ha talento e sono sicuro che lo vedremo ancora a lungo nel circuito". Le prime parole di Novak Djokovic dopo la conquista della semifinale di Wimbledon sono di elogio per l'avversario, Flavio Cobolli. "La caduta? Alla fine sono scivolato, sull'erba succede, quest'anno non era mai accaduto. Ma sto bene", ha aggiunto. Per Djokovic sarà la 14esima semifinale a Wimbledon, record assoluto davanti a Roger Federer. "Wimbledon era, è e sarà il torneo più speciale del nostro sport. Per me è importantissimo a 38 anni giocare nelle ultime giornate qui a Wimbledon, è una cosa che mi fa sentire giovane e competere contro ragazzi giovani come Cobolli. E a proposito di giovani avrò Sinner in semifinale ora", ha concluso.