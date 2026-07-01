Wimbledon, Cobolli batte Navone in quattro set e avanza al secondo turno

Ci sarà anche Flavio Cobolli (9) nel secondo turno di Wimbledon, con l'azzurro che sconfigge Mariano Navone nel secondo atto del match interrotto ieri per oscurità. L'inerzia della sfida era girata a favore del tennista romano, capace di vincere due set (7-6, 6-3) dopo aver perso il primo per 6-1, ma il lungo stop aiuta Navone a rientrare in carreggiata. Regna l'equilibrio per tutto il set e Cobolli sembra poter dare la spallata definitiva dopo il 5-4, ma poi si perde e rischia grosso. Navone vola sul 6-5 e serve per portare la sfida al quinto set, ma si fa annullare tre set point e dunque si va al tiebreak. Qui Cobolli effettua il primo allungo sul 3-1 ma, nuovamente, commette degli errori che rischiano di compromettere tutto: con due incredibili salvataggi, Flavio tiene viva la sfida e il conto dei set point annullati arriva a sei. Il match si risolve inaspettatamente per gli errori di Navone che, sull'8-8, soccombe alla tensione: Cobolli è perfetto e la spunta per 10-8, chiudendo i giochi col punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6. Ora sfiderà Duckworth.