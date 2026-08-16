Ferragosto da 7 meraviglie, Italia al comando del medagliere degli Europei

Il capolavoro arriva dalla marcia, protagonista assoluta della mattinata con cinque podi in meno di due ore. A trascinare gli azzurri sono Massimo Stano e Sofia Fiorini, entrambi campioni d'Europa nella maratona di marcia. Stano firma anche il record europeo in 2h56:49, al termine di una gara dominata nella fase decisiva. A 34 anni il pugliese completa così il prestigioso tris di titoli: dopo l'oro olimpico nella 20 km a Tokyo 2021 e quello mondiale nella 35 km a Eugene 2022, arriva anche la corona europea. Un'impresa riuscita prima di lui soltanto ad Alberto Cova e Gianmarco Tamberi. Storica anche la vittoria di Sofia Fiorini, appena 21 anni. La toscana domina la maratona femminile e chiude in 3h15:11, stabilendo il primo record mondiale ufficiale sulla distanza dei 42,195 chilometri introdotta quest'anno nella marcia. Alle sue spalle la polacca Katarzyna Zdzieblo, argento in 3h19:50, e la spagnola Raquel Gonzalez, bronzo in 3h20:49. La pioggia di medaglie prosegue nella mezza maratona. Francesco Fortunato conquista l'argento in 1h23:36, mentre Andrea Cosi completa il podio con il bronzo e il personale di 1h23:49. Oro allo spagnolo Paul McGrath in 1h23:23. Tra le donne è invece Alexandrina Mihai a prendersi l'argento in 1h31:04, miglior prestazione italiana sulla nuova distanza. La vittoria va alla spagnola Maria Perez, capace anche del record mondiale in 1h30:06. Quinta Antonella Palmisano, che migliora il personale in 1h32:10.