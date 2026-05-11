Chi è Andrea Pellegrino, il numero 155 al mondo protagonista di una favola che ha stupito Roma

"È stata una partita veramente dura, sono davvero contento. Le condizioni non erano facili perché c'era anche tanto vento. Non ho sfruttato alcuni set point, ma per fortuna ho portato a casa il primo set". Così Andrea Pellegrino dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia battendo Frances Tiafoe. "Quando sono venuto qui non mi sarei mai aspettato questo tipo di risultato. È fantastico, sono veramente felice del mio tennis. Stavo bene dall'inizio e ho combattuto su ogni punto".