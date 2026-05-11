Chi è Andrea Pellegrino, il numero 155 al mondo protagonista di una favola che ha stupito Roma
Battuto Tiafoe al Foro italico, il 29enne si è preso gli ottavi di finale. Adesso sfiderà Sinner in un derby tutto azzurro
Andrea Pellegrino © afp
Nato a Bisceglie nel 1997, Andrea Pellegrino rappresenta l'essenza della "gavetta": anni passati a macinare chilometri nel circuito Challenger, costruendosi un tennis solido e una resistenza fisica invidiabile presso l'accademia di Umberto Vavassori.
Cresciuto tennisticamente sulla terra battuta, Pellegrino ha sempre incarnato il prototipo del giocatore moderno, puntando su tenuta atletica e gioco da fondo campo. Nonostante un tennis che si adatta bene alle superfici lente, ha saputo evolversi diventando un giocatore completo, capace di spingere con il dritto e di gestire scambi estenuanti.
Prima dell'attuale cavalcata all'ATP di Roma, la bacheca di Andrea racconta una storia di successi costruiti nel tempo. Nel singolare ha alzato trofei di tornei Challenger importanti, come quello di Roma (2021), Vicenza (2022) e Bad Waltersdorf (2023). Nel doppio non va dimenticato il titolo ATP 250 a Santiago del Cile (2023) conquistato insieme all'amico fraterno Andrea Vavassori.
Il successo contro Frances Tiafoe per 7-6 6-1, ha permesso al tennista pugliese, numero 155 al mondo, di raggiunge per la prima volta gli ottavi di finale di un Masters. Considerando il fatto che prima di questa settimana non aveva mai partecipato al tabellone principale di un Masters si può dire che all'età di 29 abbia trovato una consapevolezza nuova.
Ora, l'incrocio con Jannik Sinner agli ottavi risulta estremamente affascinante, soprattutto per il pubblico italiano che attende un altro spettacolo a tinte azzurre. I due hanno un unico precedente, risalente al 2016 a Santa Margherita di Pula: vittoria per Jannik 6-1/6-1.
PELLEGRINO DOPO LA VITTORIA SU TIAFOE: "NON MI SAREI MAI ASPETTATO QUESTO RISULTATO"
"È stata una partita veramente dura, sono davvero contento. Le condizioni non erano facili perché c'era anche tanto vento. Non ho sfruttato alcuni set point, ma per fortuna ho portato a casa il primo set". Così Andrea Pellegrino dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia battendo Frances Tiafoe. "Quando sono venuto qui non mi sarei mai aspettato questo tipo di risultato. È fantastico, sono veramente felice del mio tennis. Stavo bene dall'inizio e ho combattuto su ogni punto".