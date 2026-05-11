Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner vola agli ottavi, sarà derby con Pellegrino

Prosegue con serenità il cammino di Jannik Sinner, che non ha patemi d'animo nel conquistare gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia a Roma. Il tennista altoatesino e numero uno al mondo, infatti, regola Popyrin in due set in un'ora e cinque minuti di gioco. L'australiano oppone una minima resistenza solo nel primo set, per poi affondare nel secondo: è vittoria per Jannik, col punteggio di 6-2, 6-0. Ora il derby italiano contro Andrea Pellegrino.