TENNIS

Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner vola agli ottavi, sarà derby con Pellegrino

Vittoria nettissima per Jannik, che sconfigge Popyrin col punteggio di 6-2, 6-0. Ora sfida tutta azzurra

11 Mag 2026 - 17:21
© Getty Images

© Getty Images

Prosegue con serenità il cammino di Jannik Sinner, che non ha patemi d'animo nel conquistare gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia a Roma. Il tennista altoatesino e numero uno al mondo, infatti, regola Popyrin in due set in un'ora e cinque minuti di gioco. L'australiano oppone una minima resistenza solo nel primo set, per poi affondare nel secondo: è vittoria per Jannik, col punteggio di 6-2, 6-0. Ora il derby italiano contro Andrea Pellegrino.

tennis
sinner
atp roma
internazionali

Ultimi video

01:48
DICH MUSETTI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Musetti: "Il tifo romano è molto caloroso, speriamo di farli urlare tanto"

02:11
INTW ESCLUSIVA BELLUCCI 9/5 DICH

Bellucci in esclusiva: "Mi sento cresciuto. Bello l'exploit ma serve costanza"

00:32
DICH COBOLLI 9/5 DICH

Cobolli: "Non il mio miglior tennis, ma atteggiamento giusto"

00:30
DICH SINNER 9/5 DICH

Sinner: "Cercherò di alzare il livello nella prossima partita"

00:35
MCH TENNIS SINNER BOCELLI 9/5 MCH

Sinner-Bocelli: Jannik interrompe l'allenamento e scherza col tenore

00:22
MCH COBOLLI E SABALENKA CAZZEGGIO MCH

Cobolli, divertente siparietto con la Sabalenka al Foro Italico

00:27
MCH SELFIE SINNER DAL PONTE FORO ITALICO MCH

Sinner scalda Roma: selfie con i tifosi sul ponte del Foro Italico

01:10
DICH SINNER SU CASO MONTEPREMI DICH

Sinner: "Montepremi? Gli Slam ci rispettino, zitti per tanto tempo"

02:57
DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

04:06
INTERVISTA OTO COBOLLI 6/5 DICH

Internazionali, Cobolli: "Per me giocare qui è come essere nella Roma all'Olimpico"

00:22
MCH ARRIVO SINNER A ROMA 4/5 MCH

Sinner sbarca a Roma per gli Internazionali

01:20
È un Sinner da paura

È un Sinner da paura: gli highlights della vittoria a Madrid

03:42
DICH MATTARELLA TENNIS 4/5 DICH

Mattarella: "Il tennis italiano è protagonisa nel mondo"

01:35
DICH COBOLLI DA MATTARELLA DICH

Cobolli da Mattarella: "Siamo un gruppo unito"

01:50
DICH ARNALDI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Arnaldi: "Non sono ancora al 100%"

01:48
DICH MUSETTI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Musetti: "Il tifo romano è molto caloroso, speriamo di farli urlare tanto"

I più visti di Tennis

DICH SINNER 9/5 DICH

Sinner: "Cercherò di alzare il livello nella prossima partita"

DICH SINNER 7/5 DICH

Sinner: "Roma per noi italiani è speciale"

Roland Garros

La "Guerra Civile" del tennis: perché Sinner e i big minacciano il boicottaggio del Roland Garros: le cifre in ballo

Arnaldi fa impazzire Roma: battuto De Minaur. Avanti anche Musetti, Darderi e Cocciaretto

Esordio tutto in discesa per Sinner agli Internazionali: anche Ofner non oppone resistenza

INTW ESCLUSIVA BELLUCCI 9/5 DICH

Bellucci in esclusiva: "Mi sento cresciuto. Bello l'exploit ma serve costanza"

Notizie del giorno
Vedi tutti
 Andrea Pellegrino
17:25
Chi è Andrea Pellegrino, il numero 155 al mondo protagonista di una favola che ha stupito Roma
17:21
Sinner travolge Popyrin e vola agli ottavi degli Internazionali: sarà derby con il sorprendente Pellegrino
17:17
La nuova collezione Topps celebra le tre coppe della Uefa con una mostra a Londra
17:04
Tennis, l'Italia perde un pezzo agli Internazionali: Bellucci fuori al terzo turno, vince Landaluce
16:57
Coppa Italia, omaggio a Sinisa Mihajlovic prima di Lazio-Inter: il ricordo della Lega Serie A