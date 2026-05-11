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TENNIS

Sinner: "Prestazione solida nonostante il tanto vento"

11 Mag 2026 - 18:05
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"Oggi c'era tanto vento, le condizioni non sono state semplici. La percentuale al servizio non è stata altissima, ma ho risposto bene sulla seconda". Così Jannik Sinner dopo il netto successo su Popyrin che gli è valso gli ottavi di finale a Roma. "Sento che sto facendo bene quello che devo, ma con questo vento è difficile e ho cercato il serve and volley. Sono stato solido, sono contento della prestazione e della vittoria. Cerchiamo di guardare avanti, sono felice di come ho gestito la situazione"

jannik sinner

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