Tennis, Pellegrino duro: "Gli scommettitori stanno rovinando il nostro sport"

11 Mag 2026 - 18:03
 Andrea Pellegrino © afp

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"Gli scommettitori? Vengono lì solo per disturbare i giocatori perché, ovviamente, scommettono, come sapete. Non sanno neanche come funziona il gioco del tennis, non interessa loro né di me né di nessun altro, quindi vengono solo per disturbare i giocatori, che è l'unica cosa che, secondo me, in certe situazioni sta un po' rovinando il tennis. Alla fine il tennis è uno sport che è sempre stato elegante altrimenti diventa come uno stadio di calcio dove vale tutto e perde un po' quella bellezza che il tennis ha". Così Andrea Pellegrino in zona mista dopo l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali. Pellegrino ha avuto gran parte del tifo contro all'ultimo turno di qualificazioni contro Landaluce.

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