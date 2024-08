Caso Sinner, Kyrgios non ci sta: "Ridicolo, dovresti essere squalificato due anni"

L'ATTACCO

Il tennista australiano esplode su X: "Crema per massaggi... Sì, bella"

© Getty Images Nick Kyrgios sferra una duro attacco sui social a Jannik Sinner, scagionato dopo essere risultato positivo a uno steroide anabolizzante in due controlli antidoping a Indian Wells. "Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato - ha scritto su X il tennista australiano -. Sei risultato positivo in due test a una sostanza (steroide) proibita... Dovresti stare lontano dai campi per 2 anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi... Sì, bella ".

Kyrgios dà al via a una vera e propria discussione con gli utenti sulla piattaforma X. A chi gli fa notare che la quantità di clostebol fosse talmente esigua da non migliorare le sue prestazioni, l'australiano risponde così: "Allora perché gli hanno preso i soldi del premio e i punti da Indian Wells? Quindi ha fatto qualcosa di sbagliato o no? Perché hanno detto che ha fallito 2 test".

E a chi gli fa notare la mancanza di intenzionalità, Kyrgios risponde netto: "Accidentale? Credi davvero che il fisioterapista abbia spalmato la crema fisioterapica su un taglio e questo gli ha fatto fallire 2 test sugli steroidi anabolizzanti?. Dai, patata".

Contesta la decisione dell'Itia anche il canadese Denis Shapovalov: "Regole diverse per giocatori diversi. Non riesco a immaginare cosa stiano provando in questo momento tutti gli altri giocatori che sono stati squalificati per sostanze contaminate".

